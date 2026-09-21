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"Zmajevi" odradili prvi trening na Grbavici: Kerim Alajbegović na poštedi

"Zmajevi" odradili prvi trening na Grbavici: Kerim Alajbegović na poštedi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Bosne i Hercegovine trenirali su u ponedjeljak na stadionu "Grbavica" u Sarajevu, čime su zvanično počeli pripreme za predstojeće utakmice u okviru UEFA Lige nacija.

"Zmajevi" odradili prvi trening na Grbavici: Kerim Alajbegović na poštedi Izvor: nfsbih.ba

Izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuje zahtjevan raspored i četiri susreta u kratkom vremenskom periodu. Prvi meč "zmajevi" će odigrati 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, dok će tri dana kasnije gostovati selekciji Rumunije na Nacionalnoj areni u Bukureštu.

Nakon dvije gostujuće utakmice BiH će na stadionu "Bilino polje" odigrati još dva susreta - najprije 2. oktobra protiv Švedske, a potom i protiv Poljske 5. oktobra.

"Današnji trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni će 'zmajevi' odraditi sutra (utorak) u 17.00 sati na istom mjestu", saopštio je FS BiH.

Na današnjem treningu, na poštedi je bio fudbaler Juventusa Kerim Alajbegović, koji je zamijenjen na meču protiv Atalante u Seriji A, ali nema bojazni da bi mogao propustiti naredne utakmice, što je i potvrdio selektor Barbarez.

Osim promjene novog trenera golmana, "zmajevi" su dobili i novog kondicionog trenera. Riječ je o Nedimu Čoviću, koji je u karijeri radio u Željezničaru i Veležu.

(MONDO)

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