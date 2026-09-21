"Vrijedan je pažnje, imaćemo ga na oku!" Ko je Luka Đurić, novajlija među "zmajevima"?

Sergej Barbarez je za prva četiri meča u Ligi nacija pozvao i vezistu Paderborna Luku Đurića.

Izvor: Oliver Zimmermann / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez održao je ovog ponedjeljka konferenciju za novinare pred početak takmičenja u Ligi nacija.

Njegove izabranike u narednih dvadesetak dana očekuju četiri utakmice. "Zmajevi" će 25. septembra gostovati u Varšavi ekipi Poljske, dok će tri dana kasnije u goste Rumuniji u Bukureštu. Drugi i peti oktobar zakazani su za domaće duele sa Švedskom i Poljskom, a upravo će protiv Šveđana kapiten Edin Džeko odigrati posljednji meč u dresu sa državnim grbom.

I dok napadači briljiraju i bilježe sjajne brojke, strateg "zmajeva" ima velike probleme kad je riječ o drugim pozicijama na terenu. Do kraja sezone bi zbog povrede koljena trebalo da pauzira Kenan Busuladžić, dok je zbog problema sa zadnjom ložom iz kombinacija za ove utakmice otpao Amar Dedić.

Tako je Barbarez ekipi priključio četiri igrača koji su imali pretpozive, a jedan od njih je igrač Paderborna Luka Đurić, o kojem je govorio pred medijima u prostorijama FS BiH.

"Amar Dedić je nažalost obnovio povredu protiv Lidsa. Stepen povrede zadnje lože je veći nego je bio. Da je tu utakmicu odmorio, sada bi bio spreman. Nedostajaće tri do četiri sedmice, njegov klub računa da bi mogao da bude spreman za njihovu prvu utakmicu poslije pauze, a nažalost sa nama neće moći biti. Što se tiče Kerima (Alajbegovića, op.a.), juče je malo prije utakmice osjetio bol u kuku, kasnije je pao. Imao je preglede kod svojih u klubu, ne bi trebalo da bude ništa loše. Na putu je, ako bude trebalo da pauzira dan-dva, to je to. Otvorila se opcija da uručimo par pretpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića, Arjana Malića i Luku Đurića iz Paderborna, momka kojeg možda manje znate, ali je napravio iskorak u karijeri. Vrijedan je pažnje, vrijedan je da ga vidimo na oku, na djelu i nadam se da će u budućnosti biti čvrsti dio našeg tima", rekao je Barbarez, a prenio portal Sport1.

KO JE LUKA ĐURIĆ?

Ovaj vezni igrač rođen je 2003. godine u Sinshajmu, a u Paderborn je stigao ovog ljeta iz Hofenhajma, kluba iz rodnog grada u kojem je prošao omladinsku školu a potom se priključio prvom timu.

Za B ekipu odigrao je 88 utakmica i postigao 26 golova, uz 18 asistencija. Od starta tekuće sezone upisao je jedan nastup za Paderborn u Bundesligi, u meču sa Borusijom Dortmund.

(mondo.ba, D. Šutvić/Sport1)

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