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Posljednji "ples" Edina Džeke: Počinje nova sezona Lige nacija, ovo je raspored utakmica "zmajeva"

Posljednji "ples" Edina Džeke: Počinje nova sezona Lige nacija, ovo je raspored utakmica "zmajeva"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Prve utakmice "zmajevi" igraju krajem septembra protiv Poljske i Rumunije.

Edin Džeko Izvor: Shutterstock

Naredne sedmice reprezentacija BiH otvoriće takmičenje u novoj sezoni UEFA Lige nacija.

U ovom reprezentativnom prozoru bh. selekciju najprije očekuju dvije gostujuće utakmice - protiv Poljske 25. septembra i Rumunije 28. septembra, a potom i dva susreta na domaćem terenu, na "Bilinom polju", protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra.

Nakon uspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i plasmana na smotru najboljih svjetskih reprezentacija, vlada veliko interesovanje za nastupe "zmajeva". To potvrđuje i činjenica da su sve ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske već rasprodate.

Posebno emotivan biće susret protiv Švedske, u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih golova u dresu "zmajeva".

Pogledajte kompletan raspored utakmica BiH u Ligi nacija:

Izvor: Promo/FS BiH

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Liga nacija Edin Džeko

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