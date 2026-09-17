Posljednji "ples" Edina Džeke: Počinje nova sezona Lige nacija, ovo je raspored utakmica "zmajeva"

Prve utakmice "zmajevi" igraju krajem septembra protiv Poljske i Rumunije.
Naredne sedmice reprezentacija BiH otvoriće takmičenje u novoj sezoni UEFA Lige nacija.
U ovom reprezentativnom prozoru bh. selekciju najprije očekuju dvije gostujuće utakmice - protiv Poljske 25. septembra i Rumunije 28. septembra, a potom i dva susreta na domaćem terenu, na "Bilinom polju", protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra.
Nakon uspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i plasmana na smotru najboljih svjetskih reprezentacija, vlada veliko interesovanje za nastupe "zmajeva". To potvrđuje i činjenica da su sve ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske već rasprodate.
Posebno emotivan biće susret protiv Švedske, u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih golova u dresu "zmajeva".
Pogledajte kompletan raspored utakmica BiH u Ligi nacija:Izvor: Promo/FS BiH