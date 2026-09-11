Zeničko "Bilino polje" biće prepuno na oproštaju Edina Džeke

FSBiH potvrdio - rasprodate sve ulaznice za duel BiH i Švedske.

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Fudbalski savez BiH obavijestio je javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija BiH i Švedske rasprodate.

Biće ovo posljednji meč Edina Džeke u dresu bh. reprezentacije. Publika u Zenici u duelu sa skandinavskom selekcijom imaće priliku da gleda oproštaj "dijamanta" od reprezentativnog dresa.

"Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaji je ostalo još oko 20 dosto raspoloživih ulaznica. Napominjemo da svaki posjetilac, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od sedam godina ulazak na stadion nije dozvoljen", poručili su iz Saveza.

Podsjetimo, BiH će ugostiti Švedsku na "Bilinom polju" u Zenici 2. oktobra, a tri dana kasnije na istom mjestu odmjeriće snage sa Poljskom.