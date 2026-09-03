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U čast Edina Džeke: Sarajevo dobija tramvajsku liniju broj 11

U čast Edina Džeke: Sarajevo dobija tramvajsku liniju broj 11

Autor Haris Krhalić
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Nova tramvajska linija koja će povezivati Baščaršiju i Hrasnicu nosiće broj 11, isti broj koji je gotovo dvije decenije nosio Edin Džeko.

tramvajska linija broj 11 Izvor: Facebook/Adnan Šteta

Nova tramvajska linija koja će povezivati Baščaršiju i Hrasnicu nosiće broj 11, a odluka je dobila posebnu simboliku zbog Edina Džeke, koji je gotovo dvije decenije nosio upravo taj broj na dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Informaciju je objavio ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, povezujući odluku sa viješću o Džekinom oproštaju od reprezentativnog fudbala.

"Neka ostane generacijama koje dolaze. Kapitenu, hvala ti za sve. Tvoje Sarajevo", poručio je Šteta.

Nova tramvajska linija na relaciji Baščaršija–Hrasnica trebalo bi da počne saobraćati uskoro, a trenutno su u toku testiranja novoizgrađene pruge.

Džeko je danas potvrdio da će 2. oktobra, u utakmici protiv Švedske, posljednji put nastupiti za reprezentaciju BiH. Nakon gotovo 20 godina provedenih u dresu „zmajeva“, kapiten će završiti reprezentativnu karijeru kao najbolji strijelac i jedan od najvećih simbola bh. fudbala.

Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Za nacionalni tim debitovao je protiv Turske na stadionu „Asim Ferhatović Hase“.

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Tagovi

tramvaj Sarajevo Edin Džeko

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