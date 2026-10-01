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Vraća se zaboravljeni trend: Ova boja karmina biće apsolutni hit naredne sezone

Vraća se zaboravljeni trend: Ova boja karmina biće apsolutni hit naredne sezone

Izvor Lepa i srećna
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Nakon godina dominacije neutralnih ruževa, jedna nijansa mienja čak i neprikosnovenu crvenu i ružičastu.

Ruž u boji lavande: Novi beauty trend sa piste brenda Burberry Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako ste se zasitili klasičnih crvenih, neutralnih i ružičastih karmina, stiže jedna neočekivana nijansa koja bi mogla da obilježi narednu sezonu. Na reviji brenda "Barberi" za proljeće/ljeto 2027. pažnju nije privukla samo upečatljiva šminka, već i boja za usne koju dugo nismo viđali u prvom planu.

Riječ je o lavandi - hladnoj, ali nježnoj ljubičastoj nijansi koja se vraća nakon gotovo decenije provedene u sjenci toplih neutralnih tonova i klasičnih boja.

Iako je ova nijansa nekada bila nezaobilazna u beauty trendovima, danas djeluje pomalo neočekivano upravo zato što smo se posljednjih godina navikli na prirodnije i toplije tonove. Na Barberijevoj pisti dobila je potpuno savremeno izdanje - nenametljivo, pomalo nesavršeno i veoma efektno.

Dizajner Danijel Li istakao je da voli kada izgled nije potpuno savršen, već djeluje "kul i mladalački", a upravo takav efekat daje i ova pomalo neobična boja ruža.

Kako nositi ruž u boji lavande u 2026. godini?

Ključ je u tome da ostatak šminke ostane jednostavan. Zaboravite na precizno konturisanje usana i previše uglađen izgled - lavanda najbolje funkcioniše kada je nanesena opušteno, uz svjež i prirodan ten.

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Ruž možete nježno utapkati prstom od sredine usana ka ivicama kako biste dobili mekši efekat, piše Vogue. Uz njega lijepo će se uklopiti hladnoružičasto ili lavanda rumenilo, dok obrve mogu ostati prirodne, a maskara diskretna.

Tako neobična nijansa postaje glavni detalj cijelog izgleda, bez utiska da je šminka prenaglašena.

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Tagovi

šminka karmin trendovi

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