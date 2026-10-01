Nakon godina dominacije neutralnih ruževa, jedna nijansa mienja čak i neprikosnovenu crvenu i ružičastu.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako ste se zasitili klasičnih crvenih, neutralnih i ružičastih karmina, stiže jedna neočekivana nijansa koja bi mogla da obilježi narednu sezonu. Na reviji brenda "Barberi" za proljeće/ljeto 2027. pažnju nije privukla samo upečatljiva šminka, već i boja za usne koju dugo nismo viđali u prvom planu.

Riječ je o lavandi - hladnoj, ali nježnoj ljubičastoj nijansi koja se vraća nakon gotovo decenije provedene u sjenci toplih neutralnih tonova i klasičnih boja.

Iako je ova nijansa nekada bila nezaobilazna u beauty trendovima, danas djeluje pomalo neočekivano upravo zato što smo se posljednjih godina navikli na prirodnije i toplije tonove. Na Barberijevoj pisti dobila je potpuno savremeno izdanje - nenametljivo, pomalo nesavršeno i veoma efektno.

Dizajner Danijel Li istakao je da voli kada izgled nije potpuno savršen, već djeluje "kul i mladalački", a upravo takav efekat daje i ova pomalo neobična boja ruža.

Kako nositi ruž u boji lavande u 2026. godini?

Ključ je u tome da ostatak šminke ostane jednostavan. Zaboravite na precizno konturisanje usana i previše uglađen izgled - lavanda najbolje funkcioniše kada je nanesena opušteno, uz svjež i prirodan ten.

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Vidi opis Vraća se zaboravljeni trend: Ova boja karmina biće apsolutni hit naredne sezone Software:Adobe Photoshop CS4 Macintosh Created: 2014:04:25 11:36:29 Software:Adobe Photoshop CS4 Macintosh Created: 2016:12:22 14:01:50 Software:Adobe Photoshop CS4 Macintosh Created: 2016:12:22 14:02:06 Software:Adobe Photoshop CS4 Macintosh Created: 2017:01:11 02:46:22 Software:Adobe Photoshop CS4 Macintosh Created: 2017:01:11 02:51:50 Software:Adobe Photoshop CS4 Macintosh Created: 2017:01:11 02:52:05 Author: EMHA Author: Joshua Jordan / BEEM Copyright: Joshua Jordan / BEEM Description: Non Exclusive: Photographer Joshua Jordan (Lighthouse Photographers Agency) captures Liv Tyler for Alexa Magazine from the New York Post’s July 3rd, 2019 issue. The actress turns up the glam factor for these studio shots. Liv tries on chic looks from fashion’s top brands such as Valentino, Michael Kors and Prabal Gurung. The brunette impresses wearing embellished gowns and flared dresses. ------- DISCLAIMER: BEEM does not claim any Copyright or License in the attached material. Any downloading fees charged by BEEM are for BEEM's services only, and do not, nor are they intented to, convey to the user any Copyright or License in the material. By publshing this material, the user expressly agrees to indemnify and to hold BEEM harmless from any claims, demands, or causes of action arising out of or connected in any way with user's publication of the material. Software:MomaPIX 6.0 Created: 2019:07:15 14:28:17 Author: NIJO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ruž možete nježno utapkati prstom od sredine usana ka ivicama kako biste dobili mekši efekat, piše Vogue. Uz njega lijepo će se uklopiti hladnoružičasto ili lavanda rumenilo, dok obrve mogu ostati prirodne, a maskara diskretna.

Tako neobična nijansa postaje glavni detalj cijelog izgleda, bez utiska da je šminka prenaglašena.