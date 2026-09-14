Brza rutina za dane kada žurite: Jutjuberka otkrila kako da se našminkate za 5 minuta

Ako nemate vremena za dugotrajno šminkanje, i za 5 minuta možete da izgledate tip-top!

Izvor: Youtube / AngieHotandFlashy

Popularna jutjuberka Endži, koju samo na ovoj društvenoj mreži prati više od milion ljudi, riješila je da podijeli svoju omiljenu rutinu za dane kada nema vremena ili želje da primijeni sve svoje šminkersketajne. Kada poželite da izgledate svježe bez pretjeranog truda, njen pristup nudi pravo rješenje.

„Ovo nije jedan od onih lažnih tutorijala koji navodno ne koriste ništa, a zapravo podrazumijevaju gomilu proizvoda da bi se prikrila istina“, objašnjava Endži, ističući da je ova tehnika namijenjena svima koji žure, ne nose mnogo šminke i nemaju vremena za dugotrajno uljepšavanje.

Umjesto klasičnih pudera, temelj cijelog procesa čini tonirana mineralna krema sa zaštitnim faktorom. „Kremu sa SPF-om svakako morate nanositi svakodnevno da biste zaštitili kožu od starenja, naročito ako koristite aktivne sastojke poput retinoida ili kiselina“, napominje ona.

kako da se nasminkate za 5 minuta Endzi

Izvor: Youtube / AngieHotandFlashy

Priprema počinje temeljnim umivanjem i njegom lica, nakon čega slijedi ključni korak – nanošenje mineralne zaštite u količini od otprilike četvrtine kašičice kako bi se postigao deklarisani faktor. Za razliku od uobičajenih tehnika šminkanja, Endži preporučuje utrljavanje prstima direktno u kožu, obrve i liniju kose jer je primarni cilj adekvatna zaštita od sunca. Blagi sjaj koji ostaje daje licu zdrav izgled, a sitne nepravilnosti i crvenilo ostaju blago vidljivi jer savršenstvo nije poenta ove minimalističke tehnike šminkanja.

Za područja koja traže malo više prekrivanja, poput podočnjaka, savjetuje se nanošenje mineralnog korektora sa zaštitnim faktorom uz blago utapkavanje četkicom.

kako da se nasminkate za 5 minuta Endzi

Izvor: Youtube / AngieHotandFlashy

“Kako bi vam šminka ostala postojana i kako ne biste uništili sloj kreme koji ste nanijeli, savjetujem da rumenilo nanesete mekom pufnastom četkicom”, kaže Endži, koja je izabrala da i rumenilo ima zaštitni faktor.

Za obrve ne primjenjuje nikakve posebne metode osim što ih temeljno iščetka. Naravno, za vas može biti neophodno i da svoje malo doterate. Međutim, sjenka je, kako kaže, obavezna ako imate spuštene kapke poput nje. Još jedan obavezni proizvod je maskara, s tim što Endži najviše voli one bez dlačica pa trepavice izgledaju veoma prirodno.

Konačno, i za usne možete odabrati hidrirajući proizvod za usne sa zaštitnim faktorom i malo pigmenta i vaš “no make-up make-up” je gotov!

„Još jedna sjajna stvar kod ovog izgleda jeste to što, ukoliko provodite vrijeme napolju, zaštitu možete ponovo nanijeti direktno preko postojeće šminke, bez ikakve potrebe da skidate stare slojeve i ponovo stavljate nove od same osnove“, poručuje Endži za kraj.

U galeriji pogledajte transformacije postignute šminkom.