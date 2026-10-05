Jesenje orezivanje ruža je veoma važno za njihov dalji razvoj i cvetanje na proleće. Saznajte kako da to pravilno uradite.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Oktobar je mjesec kada bašta polako prelazi u zimski režim, ali ruže još ne treba potpuno prepustiti hladnoći. Upravo sada treba obaviti nekoliko poslova kako bi biljke spremnije dočekale zimu i narednog proljeća bile zdravije, a samim tim i bolje napredovale i cvjetale. Jedan od važnijih je uklanjanje opalih listova i biljnih ostataka oko ruža.

Ne treba čekati prvi mraz da biste sredili prostor oko biljke, naročito ako su se tokom sezone pojavljivale mrlje, pepelnica ili drugi znaci bolesti.

Opalo lišće nemojte ostavljati nagomilano oko stabla. U njemu mogu prezimiti spore gljivičnih bolesti i štetočine, pa je bolje ukloniti ga iz neposredne blizine ruže. Posebno obratite pažnju na listove koji imaju crne ili smeđe pjege. Njih nemojte stavljati u kućni kompost, već ih uklonite iz bašte.

Oktobar nije vrijeme za jako orezivanje.

Ovo je važno jer se često pogrešno radi. U jesen nije potrebno agresivno skraćivati zdrave grane samo zato što dolazi zima. Jače orezivanje uglavnom se ostavlja za odgovarajući termin u kasnoj zimi ili rano proljeće, u zavisnosti od vrste ruže.

Vidi opis Najvažnija pravila oktobarskog orezivanja ruža: Evo i šta da uradite kad dođe prvi mraz ruže ruže ruže ruže ruže puzavice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 13 / 13

Sada možete ukloniti polomljene, oštećene ili bolesne grane, kao i ono što očigledno više ne treba da ostane na biljci.

A kada dođe prvi ozbiljniji mraz?

Zaštita ruža od hladnoće ne radi se istovremeno svuda, jer mnogo zavisi od vrste ruže i lokalnih uslova. Kod osjetljivijih ruža može biti potrebno nagrnuti zemlju ili kompost oko osnove biljke kada nastupe hladniji dani, dok se kod drugih sorti sa zaštitom može sačekati. Zato nemojte čekati prvi mraz da biste očistili ruže, ali nemojte ni prerano praviti zimsku zaštitu ako vrijeme još dugo ostaje blago.

Najvažnije je da ruže u zimu uđu bez bolesnog lišća i biljnih ostataka oko korijena, sa zdravim i neoštećenim granama. Nekoliko jednostavnih poslova u oktobru može im olakšati prelazak u period mirovanja i ostaviti bolju osnovu za novu sezonu.