Kada prođu ljetnje žege, kreće omiljena jesenja akcija! Evo šta prvo treba da uradite u kući i dvorištu

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Sa prvim svježijim danima i zvaničnim krajem ljetnjih vrućina, mnogi od nas dobijaju nalet nove energije. Čim spakujemo ljetnje rekvizite, na red dolaze poslovi u dvorištu koje smo mjesecima vješto odlagali boraveći u hladu i pod klima-uređajima.

Jesen je zapravo idealan period za veliko preuređenje, dotjerivanje doma i pripremu bašte i dvorišta za predstojeće mjesece. Istraživanja pokazuju da su ljudima širom svijeta ubjedljivo najvažniji jesenji projekti upravo generalno sređivanje životnog prostora i radovi na otvorenom – ne samo zbog praktičnih koristi, već i zato što nam ove aktivnosti nevjerovatno prijaju i popravljaju raspoloženje.

Evo kojih pet jesenjih poslova donosi najviše rezultata i vraća mir u naš prostor:

1. Generalno jesenje čišćenje

Jesenje čišćenje već godinama drži prvo mjesto na listi sezonskih obaveza. Ipak, fokus nije na zatvaranju u kuće, već na velikom spremanju bašte i dvorišta prije nego što stegnu prvi mrazevi. Iako mnogi priznaju da im je najteže da uopšte krenu, osjećaj zadovoljstva i ponosa kada se posao završi je neprocjenjiv.

U galeriji pogledajte divno dvorište sa bazenom.

Vidi opis Obavezni poslovi u bašti na početku jeseni: Uradite ovih 5 stvari, a ostalo možete polako prelepo dvorište sa bazenom prelepo dvorište sa bazenom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Youtube / Gardenworthy Br. slika: 23 23 / 23

2. Uređenje bašte i sadnja novih biljaka

Baštovanstvo je odmah iza čišćenja po popularnosti. Većina ljubitelja biljaka u ovom periodu obnavlja zasade, sadi novo cvijeće ili priprema zemlju za proljeće. Prvi korak je uvijek detaljno uklanjanje korova i čišćenje leja. Posebna pažnja posvećuje se izboru biljaka koje vole jesen i lakše podnose lokalne uslove.

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3. Sređivanje dvorišta i travnjaka

Jesen je ključna za oporavak i njegu travnjaka nakon ljetnjih suša. Malčiranje cvjetnih leja, prihranjivanje biljaka, redovno košenje i popravka oštećenih dijelova travnjaka obezbjeđuju da zelene površine ostanu zdrave i bujne tokom cijele naredne sezone.

4. Odlaganje roštilja za narednu sezonu

Hladniji jesenji dani znače i polako spuštanje zavjese na sezonu roštiljanja na otvorenom. Prije nego što spakujete opremu, preporučuje se temeljno čišćenje roštilja, uklanjanje masnoća i pregled dodataka. Mnogi ovo vrijeme koriste i da uhvate sniženja i obnove pribor za iduću godinu.

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5. Održavanje električnih i baštenskih alata

Kosilice, trimeri, makaze za živu ogradu i drugi alati odradili su lavovski dio posla tokom ljeta, pa im je sada potreban predah. Jesen je savršen trenutak da se oprema očisti, po potrebi odnese na servis ili zamijene potrošni dijelovi. Redovno održavanje produžava im vijek trajanja i štedi novac na proljeće.

Iako na prvu loptu zvuči kao spisak kućnih zadataka, jesenji radovi su zapravo sjajna prilika da provedemo više vremena na svježem vazduhu, budemo fizički aktivni i udahnemo novu energiju u svoj dom.

U galeriji pogledajte jedno prelijepo dvorište uređeno za cijelu porodicu.