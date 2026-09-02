Na jesen će pretvoriti vaše dvorište u pravu magiju, ali pazite da ne podivlja i ne preuzme cijelo dvorište.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Djevojačka lozica u jesen dobija spektakularne boje, od jarko crvene i narandžaste do ljubičaste i grimizne.

Brzo raste i sama se pričvršćuje za podlogu, pa može da prekrije zidove, ograde, pergole i druge površine.

Nije zahtjevna za gajenje, ali traži redovno orezivanje kako se ne bi proširila na prozore, krov, oluke ili druge dijelove kuće.

Postoje biljke koje lijepo izgledaju tokom cijele sezone, a onda u jesen naprave spektakl. Djevojačka lozica je upravo jedna od njih. Tokom proljeća i ljeta neupadljivo prekriva zidove i ograde zelenim lišćem, a kada stigne jesen, pretvara ih u prizor u nijansama crvene, narandžaste, ljubičaste i grimizne.

Osim što raste brzo i može za kratko vrijeme da prekrije velike površine, ova penjačica je prilično jednostavna za održavanje. Ipak, postoji jedna stvar na koju treba posebno obratiti pažnju – ako se redovno ne orezuje, veoma lako može da izmakne kontroli.

Ukoliko tražite biljku koja će u jesen napraviti najveću promjenu u vrtu i djelovati zaista impresivno na prvi pogled, djevojačka lozica ili petolisni listopadni bršljan (lat. Parthenocissus) jedna je od onih na koje vrijedi obratiti pažnju.

Ova listopadna penjačica koja brzo raste u toplijim mjesecima ima zelene listove, a zatim u jesen prelazi u intenzivne nijanse crvene, narandžaste, ljubičaste i grimizne, pa zidovi, ograde i pergole izgledaju kao da su prekriveni vatrenim tepihom.

Vidi opis Izgleda kao zeleni tepih, pravi debeli hlad, a u jesen mijenja boju: Svi koji imaju dvorište žele ovu biljku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Djevojačka lozica je naročito zanimljiva jer se sama pričvršćuje za podlogu, zahvaljujući viticama i prijanjajućim diskovima, pa može brzo da prekrije velike površine. U zavisnosti od vrste, može poraste i više od 10 metara, zbog čega joj treba ostaviti dovoljno prostora da buja i širi se nesmetano.

Kako se gaji djevojačka lozica?

Djevojačka lozica nije naročito zahtjevna biljka, ukoliko možete da joj pružite dovoljno slobode. Odgovaraju joj i sunce i polusjenka, kao i plodno, umjereno vlažno, ali dobro drenirano zemljište. Prilikom sadnje je dobro dodati kompost, a novu biljku se redovno zaliva sve dok se ne ukorijeni, poslije čega možete da prorijedite zalivanje.

Ako je sadite uz zid ili ogradu, djevojačku lozicu ne treba postaviti baš uz samu podlogu, već se preporučuje se razmak od najmanje 30 centimetara, a još bolje 45-60 centimetara. Mladoj biljci će možda biti potrebna i dodatna potpora dok se dobro ne učvrsti.

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Skoro da ne zahtijeva đubrenje, pošto je izuzetno otporna i prilagodljiva biljka, a uspješno raste čak i na siromašnim, suvim ili kamenitim podlogama, pošto ima razgranat i snažan korijen.

Pazite da djevojačka lozica ne podivlja

Ova biljka, koja je porijeklom iz centralnih i istočnih oblasti Sjeverne Amerike i Meksika, raste veoma brzo i može da prekrije velike površine, ali upravo zato zahtijeva redovno orezivanje, prenosi Glossy. Za skraćivanje izdanaka su pogodne jesen i rana zima, ukoliko se oni otmu kontroli, naročito ako su počeli da prelaze na prozore, krov ili oluke. Treba zbog svega toga imati na umu da djevojačka lozica nije najbolji izbor za baš male bašte.

(Lepa i srećna/Mondo)