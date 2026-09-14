Miris jeseni iz rerne: Ovaj kolač od jabuka i cimeta je sve što nam danas treba

Jednostavan recept za toplu pitu od jabuka, cimeta i oraha sa hrskavim mrvicama – savršen desert za hladne jesenje dane.
Jesen ima svoje male rituale - toplu kafu, omiljenu seriju, ćebe i miris kolača koji se širi iz kuhinje.
Ako vam nedostaje još jedan razlog da uključite rernu, imamo jednostavan recept za toplu pitu od jabuka i cimeta sa hrskavim mrvicama.
Ne zahtijeva mnogo sastojaka, ne traži posebno umijeće, a najbolja je dok je još topla. Uz kuglu sladoleda od vanile ili malo šlaga, pretvara se u pravi mali jesenji desert.
Sastojci
Za nadjev:
5–6 jabuka
2 kašike smeđeg šećera
1 kašičica cimeta
1 kašika limunovog soka
1 vanilin šećer
Za mrvice:
120 g brašna
80 g hladnog putera
70 g smeđeg šećera
50 g mljevenih oraha
prstohvat soli
Priprema
Jabuke ogulite, očistite i isijecite na tanke kriške. Pomiješajte ih sa smeđim šećerom, cimetom, vanilin šećerom i limunovim sokom, pa ostavite nekoliko minuta da puste sok.
Za mrvice pomiješajte brašno, šećer, mljevene orahe i prstohvat soli. Dodajte hladan puter isječen na kockice i prstima sve utrljajte dok ne dobijete krupne mrvice.
Jabuke rasporedite u posudu za pečenje, a preko njih ravnomjerno stavite pripremljene mrvice.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 35 do 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije zlatnu boju, a jabuke omekšaju.
Najbolje je da kolač poslužite dok je još topao. Ako želite dodatnu dozu utjehe, dodajte kuglu sladoleda od vanile – hladan sladoled koji se topi preko toplih jabuka i cimeta teško je nadmašiti.
Mali trik za još bolji ukus
U nadjev možete dodati šaku sjeckanih oraha ili grožđica, a ako volite intenzivniji ukus, i malo muškatnog oraščića. Za posebno hrskavu koricu, nekoliko minuta pred kraj pečenja možete uključiti gornji grijač, ali pažljivo da mrvice ne potamne previše.
- Vrijeme pripreme: oko 15 minuta
- Pečenje: 35–40 minuta
- Težina: jednostavno
- Najbolje poslužiti: toplo, uz sladoled od vanile ili šlag