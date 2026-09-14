Miris jeseni iz rerne: Ovaj kolač od jabuka i cimeta je sve što nam danas treba

Jednostavan recept za toplu pitu od jabuka, cimeta i oraha sa hrskavim mrvicama – savršen desert za hladne jesenje dane.

Izvor: mondo/ai

Jesen ima svoje male rituale - toplu kafu, omiljenu seriju, ćebe i miris kolača koji se širi iz kuhinje.

Ako vam nedostaje još jedan razlog da uključite rernu, imamo jednostavan recept za toplu pitu od jabuka i cimeta sa hrskavim mrvicama.

Ne zahtijeva mnogo sastojaka, ne traži posebno umijeće, a najbolja je dok je još topla. Uz kuglu sladoleda od vanile ili malo šlaga, pretvara se u pravi mali jesenji desert.

Sastojci

Za nadjev:

5–6 jabuka

2 kašike smeđeg šećera

1 kašičica cimeta

1 kašika limunovog soka

1 vanilin šećer

Za mrvice:

120 g brašna

80 g hladnog putera

70 g smeđeg šećera

50 g mljevenih oraha

prstohvat soli

Priprema

Jabuke ogulite, očistite i isijecite na tanke kriške. Pomiješajte ih sa smeđim šećerom, cimetom, vanilin šećerom i limunovim sokom, pa ostavite nekoliko minuta da puste sok.

Za mrvice pomiješajte brašno, šećer, mljevene orahe i prstohvat soli. Dodajte hladan puter isječen na kockice i prstima sve utrljajte dok ne dobijete krupne mrvice.

Jabuka je idealan izbor za užinu.

Izvor: YouTube/TKOR

Jabuke rasporedite u posudu za pečenje, a preko njih ravnomjerno stavite pripremljene mrvice.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 35 do 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije zlatnu boju, a jabuke omekšaju.

Najbolje je da kolač poslužite dok je još topao. Ako želite dodatnu dozu utjehe, dodajte kuglu sladoleda od vanile – hladan sladoled koji se topi preko toplih jabuka i cimeta teško je nadmašiti.

Mali trik za još bolji ukus

U nadjev možete dodati šaku sjeckanih oraha ili grožđica, a ako volite intenzivniji ukus, i malo muškatnog oraščića. Za posebno hrskavu koricu, nekoliko minuta pred kraj pečenja možete uključiti gornji grijač, ali pažljivo da mrvice ne potamne previše.

- Vrijeme pripreme: oko 15 minuta

- Pečenje: 35–40 minuta

- Težina: jednostavno

- Najbolje poslužiti: toplo, uz sladoled od vanile ili šlag