Ako imate tanke nokte, izbjegavajte ovaj oblik: Manikir stručnjaci preporučuju drugačije

Imate tanke i lomljive nokte? Saznajte koji oblik manikira može biti nepraktičan i koje kraće, zaobljene forme stručnjaci preporučuju.

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Dugi, špicasti nokti možda izgledaju atraktivno, ali nisu najbolji izbor ako su vaši prirodni nokti tanki i skloni pucanju. U tom slučaju oblik manikira nije samo pitanje estetike - način na koji je nokat isturpijan može uticati i na to koliko će lako zapinjati, savijati se i lomiti.

Ako vam se nokti često listaju ili pucaju čim malo porastu, možda nije problem samo u laku ili manikiru. Dužina i oblik mogu napraviti veliku razliku, pa stručnjaci za negu noktiju najčešće savjetuju da se kod slabijih noktiju bira kraći i zaobljeniji oblik.

Zašto tankim noktima ne odgovaraju veoma špicasti oblici?

Stiletto, odnosno veoma dugačak i izrazito špicast oblik, zahtijeva da se bočne strane nokta dosta suze kako bi se dobio prepoznatljiv vrh. Time se dobija upečatljiv izgled, ali takav oblik traži i dovoljno čvrstine da bi ga prirodan nokat mogao da izdrži.

Kod tankih i lomljivih noktiju to može biti problem. Što je nokat duži i uži prema vrhu, veća je mogućnost da se vrh zakači, savije ili polomi, naročito tokom svakodnevnih aktivnosti.

To ne znači da svaka žena sa tankim noktima mora zauvijek da zaboravi na špicasti manikir. Međutim, ako su prirodni nokti već slabi, kratki i skloni pucanju, postoji mnogo praktičnija opcija.

Špicasti nokti

Izvor: Instagram printscreen / anitanailsss

Kratak i zaobljen oblik je sigurniji izbor

Za prirodne nokte koji se lako lome bolji izbor može biti okrugao ili ovalan oblik sa kraćom dužinom. Zaobljene ivice nemaju oštre uglove koji mogu da zapinju za odjeću, kosu ili druge predmete, a kraća dužina smanjuje opterećenje na nokat.

Američka akademija za dermatologiju savjetuje da se nokti održavaju urednim i da se uglovi blago zaoble nakon skraćivanja, upravo kako bi bili manje skloni kačenju. Dermatolozi takođe upozoravaju da previše vode, često kvašenje i sušenje, kao i nepravilna njega mogu doprinijeti listanju i lomljenju noktiju.

Ako ne želite potpuno okrugle nokte, odličan kompromis je squoval - oblik koji kombinuje ravniju gornju ivicu sa zaobljenim uglovima. Tako dobijate uredan, moderan izgled bez izrazito oštrih krajeva.

Vidi opis Ako imate tanke nokte, izbjegavajte ovaj oblik: Manikir stručnjaci preporučuju drugačije Puter žuti nokti Puter žuti nokti Puter žuti nokti Puter žuti nokti Puter žuti nokti Puter žuti nokti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yuliya Ufimtseva/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Don Huan/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Don Huan/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Don Huan/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Don Huan/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Don Huan/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

A šta je sa bademastim noktima?

Bademasti oblik je jedan od najpopularnijih izbora jer vizuelno izdužuje prste i djeluje elegantno. Međutim, kod veoma tankih prirodnih noktiju treba biti oprezan sa dužinom i stepenom sužavanja.

Kraći, blago bademasti oblik može biti mnogo praktičniji od veoma dugog i oštrog vrha. Problem nastaje kada se prirodan nokat previše suzi kako bi se dobio dramatičan oblik, naročito ako već nema dovoljno čvrstine.

Zato nije potrebno potpuno odustati od ovog izgleda. Dovoljno je tražiti blažu verziju, sa kraćim vrhom i bez pretjeranog sužavanja.

Vidi opis Ako imate tanke nokte, izbjegavajte ovaj oblik: Manikir stručnjaci preporučuju drugačije Mermerni manikir Mermerni manikir Ljubičasti manikir roze nokti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / yelistudio.cl Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen / hair.nails.by.brentlea Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Fadya Amelia Ferryana/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kseniia Barlit/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Katinkaphoto/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram / noboringnails Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram / imarninails Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram / imarninails Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nije samo oblik krivac za lomljenje noktiju

Ako su vam nokti tanki, oblik manikira nije jedina stvar na koju treba obratiti pažnju. Često kvašenje i sušenje noktiju, agresivno turpijanje, grickanje i korišćenje noktiju kao alata mogu dodatno doprinijeti njihovom oštećenju. Američka akademija za dermatologiju preporučuje korišćenje rukavica tokom pranja sudova i čišćenja, kao i redovno hidriranje noktiju i kože oko njih.

Važno je i kako se nokti turpijaju. Dermatolozi preporučuju da se turpija pomjera u jednom smjeru, umjesto agresivnog pokreta naprijed-nazad, jer takvo turpijanje može oslabiti nokat.

Gel ne znači automatski da će tanki nokti biti jači

Ako imate tanke nokte, možda ćete pomisliti da je najbolje rješenje da ih odmah prekrijete gelom ili nadogradnjom. Međutim, ni to nije univerzalno rješenje.

Dermatolozi upozoravaju da česta upotreba vještačkih noktiju i agresivna priprema prirodne ploče mogu dodatno istanjiti nokat. Kod gela i drugih vještačkih sistema problem može biti i način uklanjanja, posebno ako se materijal turpija sa prirodnog nokta ili se nokti često podvrgavaju korekcijama.

Ako su nokti već tanki, važno je da manikir bude što nježniji i da se izbjegava nepotrebno oštećivanje prirodne ploče.

Manikir

Izvor: Nina Lishchuk/Shutterstock

Kako da izaberete oblik ako vam nokti pucaju?

Najjednostavnije pravilo je da ne jurite dužinu koju vaš prirodan nokat ne može da izdrži. Ako se nokti lome čim pređu vrh prsta, nema mnogo smisla insistirati na veoma dugom stiletto ili coffin obliku samo zato što je trenutno popularan.

Za svakodnevni manikir praktičniji su kraći okrugli, ovalni ili squoval nokti, dok se bademasti oblik može prilagoditi tako da bude kraći i manje špicast.

Oblik treba prilagoditi i vašim navikama. Ako često kuvate, čistite, radite za računarom ili mnogo koristite ruke, kraća dužina bez oštrih uglova biće jednostavnija za održavanje.

Kada tanke nokte ipak treba pokazati dermatologu?

Tanki nokti nisu uvijek samo posljedica manikira ili svakodnevnih navika. Ako se nokti iznenada promijene, počnu izrazito da se listaju, mijenjaju boju ili oblik, bole ili se odvajaju od podloge, ne treba problem rješavati samo novim oblikom manikira.

Promjene na noktima ponekad mogu biti povezane sa zdravstvenim problemima ili infekcijama, pa dermatolozi savjetuju pregled kada se pojave neuobičajene promjene.

Turpijanje

Izvor: Natallia Mikulich/Shutterstock

Koji oblik izabrati ako su vam nokti tanki?

Ako želite praktičan izbor koji će lijepo izgledati i bez velike dužine, razmislite o:

Okruglom obliku - posebno je praktičan za vrlo kratke nokte i nema oštre uglove.

Ovalnom obliku - blago izdužuje izgled prstiju, a ostaje nježniji od izrazito špicastih formi.

Squoval obliku - odličan izbor ako volite izgled ravnije ivice, ali želite da izbjegnete oštre uglove.

Kraćem bademastom obliku - može biti lijep izbor ako nokti imaju dovoljno dužine i nisu izrazito lomljivi, ali bez pretjeranog sužavanja.

Na kraju, najljepši oblik nije nužno onaj koji je trenutno najpopularniji, već onaj koji odgovara vašim noktima i svakodnevnom životu. Ako su prirodni nokti tanki i skloni pucanju, kraća dužina i mekše linije često su praktičniji izbor od dramatičnog, veoma dugog oblika.

(Lepa i srećna/Mondo)