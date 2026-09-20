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Elegantan lak za nokte stvoren za prve dane jeseni

Elegantan lak za nokte stvoren za prve dane jeseni

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Bogata braon nijansa je glavna boja laka za nokte u jesenjoj sezoni

Braon lak za nokte u trendu ove jeseni Izvor: Shutterstock

Jednostavna je, elegantna i kao stvorena za prve dane jesenje bjuti sezone.

Elegantna, profinjena i dovoljno neutralna da je nosite i tokom dana i uveče, ova nijansa posebno lijepo izgleda na koži koja još uvijek nosi tragove ljetnjeg tena. Upravo zato je braon naša „it“ boja laka za nokte za septembar.

U zaborav padaju svijetle nijanse kafe s mlijekom, toup tonovi, ali i one tamne, gotovo crne varijante. U središtu pažnje nalazi se klasična, bogata braon boja koja podsjeća na mliječnu čokoladu i jesenje lišće. Dovoljno je tamna da djeluje sezonski, ali i dovoljno topla da ne izgleda preteško tokom još uvijek sunčanih septembarskih dana.

braon lak za nokte
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Riječ je o boji koja prirodno pripada jesenjoj paleti, ali ove sezone dolazi u posebno uglađenom izdanju. Nosi se bez dodatnih ukrasa, u kremastoj i potpuno prekrivajućoj verziji, uz izrazito sjajan završetak. Rezultat je uredan, moderan i prefinjen izgled.

Bogata trula višnja

Iako su crveni i bordo tonovi nezaobilazni klasik svake hladnije sezone, ove godine nosimo izuzetno zanimljivu varijaciju. Boja zrele, tamne višnje i duboki tonovi kvalitetnog crnog vina daju noktima luksuznu, sofisticiranu auru. Manikir stručnjaci predlažu da je nosite u takozvanoj žele (jelly) teksturi koja ima poluprovidnu dubinu, ili da preko nje dodate diskretan hromirani prah kako biste dobili višedimenzionalni efekat koji se mijenja pod uglom svjetlosti. 

Prigušeno maslinasta 

Za sve djevojke koje ne žele da se odreknu boja i traže modernu alternativu tradiciji, maslinasti i zemljani tonovi zelene su savršen izbor. Ova prigušena boja djeluje kao nova neutralna nijansa jer se genijalno stapa sa jesenjom garderobom u boji kamila ili braon antilop kože. Posebno dobro izgleda sa mat završnim premazom, što noktima daje somotsku, organsku teksturu koja privlači poglede, ali nije previše napadna. Zelena je zanimljiva i u drugim nijansama - mača i pistaći.

 U galeriji pogledajte i nježne, mliječne nijanse bijele sa prefinjenom sedefastom završnicom.

(Lepa i srećna/Mondo)

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nokti moda trendovi

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