Prirodni nokti su hit 2026: Sve više žena odustaje od gel laka

Prirodni nokti bez laka postali su veliki trend 2026. Saznajte zašto žene odustaju od gel manikira i kako da prirodni nokti uvijek izgledaju njegovano.

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Prirodni nokti bez laka postali su jedan od najvećih beauty trendova 2026. godine.

Sve više žena bira zdravlje noktiju umjesto gela i komplikovanih manikira.

Uz pravilnu njegu, prirodni nokti mogu izgledati elegantno i luksuzno.

Poslije godina u kojima su dominirali gel lakovi, hromirani efekti, nail art i dugi nokti, sve više žena okreće se potpuno prirodnom izgledu. Na društvenim mrežama, ali i na crvenom tepihu, sve češće viđamo njegovane nokte bez ikakvog laka.

Na prvi pogled djeluje kao još jedan minimalistički trend, ali stručnjaci ističu da se iza njega krije mnogo više od estetike.

Zašto su prirodni nokti postali toliko popularni?

Posljednjih godina beauty industrija gotovo svakodnevno predstavlja nove tretmane, proizvode i trendove. Međutim, mnoge žene više nemaju vremena, novca ili želje da stalno odlaze u salon i prate svaku novinu.

Zbog toga se sve više njih vraća jednostavnoj njezi prirodnih noktiju, koja izgleda elegantno, uredno i luksuzno, bez pretjerivanja.

Kako objašnjava Džuli Rasel, nail artist kompanije Sally Beauty, prirodni nokti nisu znak zapuštenosti, već dokaz da su zdravi i njegovani nokti ponovo u centru pažnje.

"Ne radi se o tome da ne radite ništa, već da prihvatite čist, uredan i prirodan izgled koji djeluje sofisticirano", kaže Rasel.

Zdravlje noktiju postaje važnije od trenda

Još jedan razlog popularnosti ovog trenda jeste sve veća briga o zdravlju prirodnih noktiju.

Umjesto da ih neprestano prekrivaju gelom, akrilom ili trajnim lakovima, mnoge žene sada žele da ih ojačaju i obnove.

Rezultat su prirodni, uredni nokti koji zahtijevaju manje održavanja, ali i dalje izgledaju lijepo i njegovano.

Nokti

Izvor: Shutterstock

Kako bezbjedno preći sa gela na prirodne nokte?

Ako ste godinama nosili gel lak, akril ili dip puder, važno je da skidanje uradite pravilno.

Stručnjaci savjetuju da se proizvod uklanja čistim acetonom, uz dovoljno vremena da omekša, kako bi se skinuo bez oštećenja nokta.

Nikada nemojte čupati ili nasilno skidati gel, jer upravo to može izazvati najveća oštećenja.

Nakon skidanja preporučuje se da se uklone svi dijelovi nokta koji se listaju ili pucaju, kako bi novi, zdravi nokat mogao pravilno da raste.

Nokti

Izvor: Shutterstock

Ne morate potpuno da se odreknete proizvoda

Čak i ako želite potpuno prirodan izgled, nije neophodno da prestanete da koristite sve preparate.

Stručnjaci preporučuju ojačavajuće tretmane ili zaštitni bazni lak, koji štite nokte dok se oporavljaju.

Ako ipak želite diskretan sjaj, odličan izbor su prozirni builder gel ili veoma blagi tonirani lakovi koji ističu prirodnu boju nokta, bez efekta klasičnog manikira.

Žena radi sebi manikir

Izvor: Dragon Images/Shutterstock

Kako da prirodni nokti uvijek izgledaju njegovano?

Najvažniji dio ovog trenda nije samo skidanje laka, već redovna njega noktiju i zanoktica.

Stručnjaci preporučuju svakodnevno nanošenje ulja za zanoktice, jer ono održava nokte hidriranim, elastičnim i manje sklonim pucanju.

Jednako je važno da nokti budu uredno oblikovani, sa istom dužinom i pravilnom formom, jer upravo to ostavlja utisak urednog i njegovanog izgleda.

Tokom kućnih poslova savjetuje se nošenje zaštitnih rukavica, kako bi se nokti zaštitili od vode, deterdženata i agresivnih hemikalija.

Prirodni nokti nisu znak zapuštenosti

Trend prirodnih noktiju nije nastao zato što žene više ne žele da vode računa o sebi. Naprotiv, on pokazuje da se fokus sve više pomjera ka zdravlju noktiju, jednostavnijoj rutini i prirodnoj ljepoti.

Njegovani prirodni nokti danas predstavljaju simbol urednosti i elegancije, a upravo zbog toga mnogi predviđaju da će ovaj trend obilježiti cijelu 2026. godinu.

(Lepa i srećna/Mondo)