Većina žena skida lak na pogrešan način: Jedna greška uništava nokte, a lako se izbjegava

Kako pravilno djeluje skidač laka na nokte, šta se krije iza hemijskog procesa topljenja boje i zašto je agresivno trljanje najveći neprijatelj zdrave nokatne ploče? Pročitajte!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

I ako skidate lak za nokte sredstvom koje ne sadrži aceton, morate biti veoma oprezni.

sredstvom koje ne sadrži aceton, morate biti veoma oprezni. Često žene i nesvjesno jako trljaju nokat natopljenim tupferom, a to loše deluje i na zanoktice i na nokatne ploče.

Zlatno pravilo od 30 sekundi otkriva jednostavan trik profesionalnih manikir majstora koji uklanjaju lak u samo jednom potezu – bez trljanja.

Njega noktiju ne svodi se samo na izbor lijepe boje laka. Način na koji skidate manikir može imati veliki uticaj na zdravlje noktiju, a jedna greška koju mnogi prave dovodi do njihovog isušivanja, listanja i pucanja.

Stručnjaci objašnjavaju da problem nije u samom skidaču laka, već u načinu njegove upotrebe.

Kako skidač laka zapravo djeluje?

Lak za nokte sastoji se od polimera, smola i pigmenata koji nakon nanošenja formiraju čvrst sloj na površini nokta.

Da bi se taj sloj uklonio, potreban je rastvarač koji razgrađuje njegovu strukturu i vraća ga u tečno stanje.

Skidači na bazi acetona djeluju veoma brzo i efikasni su čak i kod tamnih lakova ili lakova sa šljokicama. S druge strane, proizvodi bez acetona sadrže blaže rastvarače poput etil-acetata ili izopropil-alkohola, pa su nježniji prema koži, ali im je potrebno nešto više vremena da uklone lak.

Zašto trljanje oštećuje nokte?

Mnogi nakon što natopi pamučni tufer počnu snažno da trljaju nokat lijevo-desno, a upravo je to najveća greška.

Takvim pokretima dolazi do mehaničkog oštećenja površinskih slojeva nokta, što može uzrokovati listanje i lomljenje.

Osim toga, agresivno trljanje može utisnuti pigmente tamnih lakova dublje u nokatnu ploču, zbog čega nakon skidanja ostaju žućkaste ili tamne mrlje.

Istovremeno se rastvarač razmazuje po koži oko noktiju, uklanja prirodne masnoće i isušuje zanoktice, koje postaju osjetljive i sklone pucanju.

Pravilo od 30 sekundi

Profesionalni manikiri koriste jednostavnu tehniku koja štiti nokte i istovremeno olakšava skidanje laka.

Prvi korak je da pamučni tufer dobro natopite skidačem laka i prislonite ga na nokat.

Nakon toga sačekajte između 20 i 30 sekundi kako bi rastvarač imao dovoljno vremena da razgradi lak.

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Tek tada lagano povucite tufer jednim potezom od korijena prema vrhu nokta. Na taj način lak će se ukloniti mnogo lakše, bez grubog trljanja i oštećenja nokatne ploče.

Ne zaboravite njegu nakon skidanja laka

Nakon skidanja laka preporučuje se da operete ruke mlakom vodom i sapunom kako biste uklonili ostatke rastvarača, a zatim nanesete hranjivu kremu ili ulje za zanoktice.

Redovna njega nakon manikira može pomoći da nokti ostanu čvrsti, glatki i manje skloni pucanju.