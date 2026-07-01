Većina žena skida lak na pogrešan način: Jedna greška uništava nokte, a lako se izbjegava

Kako pravilno djeluje skidač laka na nokte, šta se krije iza hemijskog procesa topljenja boje i zašto je agresivno trljanje najveći neprijatelj zdrave nokatne ploče? Pročitajte!
- I ako skidate lak za nokte sredstvom koje ne sadrži aceton, morate biti veoma oprezni.
- Često žene i nesvjesno jako trljaju nokat natopljenim tupferom, a to loše deluje i na zanoktice i na nokatne ploče.
- Zlatno pravilo od 30 sekundi otkriva jednostavan trik profesionalnih manikir majstora koji uklanjaju lak u samo jednom potezu – bez trljanja.
Njega noktiju ne svodi se samo na izbor lijepe boje laka. Način na koji skidate manikir može imati veliki uticaj na zdravlje noktiju, a jedna greška koju mnogi prave dovodi do njihovog isušivanja, listanja i pucanja.
Stručnjaci objašnjavaju da problem nije u samom skidaču laka, već u načinu njegove upotrebe.
Kako skidač laka zapravo djeluje?
Lak za nokte sastoji se od polimera, smola i pigmenata koji nakon nanošenja formiraju čvrst sloj na površini nokta.
Da bi se taj sloj uklonio, potreban je rastvarač koji razgrađuje njegovu strukturu i vraća ga u tečno stanje.
Skidači na bazi acetona djeluju veoma brzo i efikasni su čak i kod tamnih lakova ili lakova sa šljokicama. S druge strane, proizvodi bez acetona sadrže blaže rastvarače poput etil-acetata ili izopropil-alkohola, pa su nježniji prema koži, ali im je potrebno nešto više vremena da uklone lak.
Zašto trljanje oštećuje nokte?
Mnogi nakon što natopi pamučni tufer počnu snažno da trljaju nokat lijevo-desno, a upravo je to najveća greška.
Takvim pokretima dolazi do mehaničkog oštećenja površinskih slojeva nokta, što može uzrokovati listanje i lomljenje.
Osim toga, agresivno trljanje može utisnuti pigmente tamnih lakova dublje u nokatnu ploču, zbog čega nakon skidanja ostaju žućkaste ili tamne mrlje.
Istovremeno se rastvarač razmazuje po koži oko noktiju, uklanja prirodne masnoće i isušuje zanoktice, koje postaju osjetljive i sklone pucanju.
Pravilo od 30 sekundi
Profesionalni manikiri koriste jednostavnu tehniku koja štiti nokte i istovremeno olakšava skidanje laka.
Prvi korak je da pamučni tufer dobro natopite skidačem laka i prislonite ga na nokat.
Nakon toga sačekajte između 20 i 30 sekundi kako bi rastvarač imao dovoljno vremena da razgradi lak.
Pogledajte u galeriji ideje za nježan francuski manikir.
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Francuski manikir
Francuski manikir
Francuski manikir
Francuski manikir
Francuski manikir
Tek tada lagano povucite tufer jednim potezom od korijena prema vrhu nokta. Na taj način lak će se ukloniti mnogo lakše, bez grubog trljanja i oštećenja nokatne ploče.
Ne zaboravite njegu nakon skidanja laka
Nakon skidanja laka preporučuje se da operete ruke mlakom vodom i sapunom kako biste uklonili ostatke rastvarača, a zatim nanesete hranjivu kremu ili ulje za zanoktice.
Redovna njega nakon manikira može pomoći da nokti ostanu čvrsti, glatki i manje skloni pucanju.