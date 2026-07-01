Odlično pristaje kako mladim djevojkama, tako i damama u poznim godinama.

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Francuski bob ponovo je jedan od najvećih ljetnjih trendova zahvaljujući jednostavnom održavanju i prirodnom izgledu.

Posebno odgovara tankoj kosi, jer vizuelno daje više volumena i gustine.

Najbolje izgleda uz prirodnu teksturu i blago razbarušen efekat.

Ako postoji frizura koja nikada ne izlazi iz mode, to je definitivno francuski bob. Ovog ljeta ponovo je među najvećim trendovima jer spaja eleganciju, praktičnost i prirodan izgled, a posebno dobro pristaje ženama koje žele da kosa izgleda gušće i živahnije bez komplikovanog stilizovanja.

Inspirisan prepoznatljivim stilom Francuskinja, ovaj bob odlikuje se dužinom do linije vilice ili malo ispod nje, mekim linijama i ležernom teksturom. Za razliku od klasičnog boba, ne izgleda strogo već opušteno i prirodno.

Ovu frizuru već godinama nose brojne poznate dame poput Hejli Biber i Helen Miren, a stručnjaci ističu da je posebno dobar izbor za tanku i zreliju kosu. Kraća dužina stvara utisak većeg volumena, naglašava crte lica i čini kosu zdravijom i punijom

Vidi opis Frizura broj 1 za baš svaku ženu: Dodaje volumen i skida godine, a namjesti se za čas Helen Miren Bob frizura Bob frizura Bob frizura sa šiškama talasasti bob Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: joebarthez/Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: joebarthez/Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Još jedna velika prednost francuskog boba jeste jednostavno održavanje. Dovoljno je nanijeti malo preparata za volumen, osušiti kosu tako da zadrži prirodnu teksturu i po želji dodati nekoliko blagih talasa. Cilj nije savršena frizura, već ležeran, pomalo razbarušen izgled.

Za sve koji žele promjenu bez preterano drastičnog šišanja, francuski bob je jedan od najboljih izbora ovog ljeta – moderan je, lako se stilizuje i pristaje gotovo svakom obliku lica i tipu kose.

(Lepa i srećna/Mondo)