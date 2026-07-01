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Frizura broj 1 za baš svaku ženu: Dodaje volumen i skida godine, a namjesti se za čas

Frizura broj 1 za baš svaku ženu: Dodaje volumen i skida godine, a namjesti se za čas

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Odlično pristaje kako mladim djevojkama, tako i damama u poznim godinama.

Hit frizura za ljeto Izvor: Shutterstock
  • Francuski bob ponovo je jedan od najvećih ljetnjih trendova zahvaljujući jednostavnom održavanju i prirodnom izgledu.
  • Posebno odgovara tankoj kosi, jer vizuelno daje više volumena i gustine.
  • Najbolje izgleda uz prirodnu teksturu i blago razbarušen efekat.

Ako postoji frizura koja nikada ne izlazi iz mode, to je definitivno francuski bob. Ovog ljeta ponovo je među najvećim trendovima jer spaja eleganciju, praktičnost i prirodan izgled, a posebno dobro pristaje ženama koje žele da kosa izgleda gušće i živahnije bez komplikovanog stilizovanja.

Inspirisan prepoznatljivim stilom Francuskinja, ovaj bob odlikuje se dužinom do linije vilice ili malo ispod nje, mekim linijama i ležernom teksturom. Za razliku od klasičnog boba, ne izgleda strogo već opušteno i prirodno.

Ovu frizuru već godinama nose brojne poznate dame poput Hejli Biber i Helen Miren, a stručnjaci ističu da je posebno dobar izbor za tanku i zreliju kosu. Kraća dužina stvara utisak većeg volumena, naglašava crte lica i čini kosu zdravijom i punijom

Još jedna velika prednost francuskog boba jeste jednostavno održavanje. Dovoljno je nanijeti malo preparata za volumen, osušiti kosu tako da zadrži prirodnu teksturu i po želji dodati nekoliko blagih talasa. Cilj nije savršena frizura, već ležeran, pomalo razbarušen izgled.

Za sve koji žele promjenu bez preterano drastičnog šišanja, francuski bob je jedan od najboljih izbora ovog ljeta – moderan je, lako se stilizuje i pristaje gotovo svakom obliku lica i tipu kose.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

frizura ljeto trendovi

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