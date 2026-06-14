Kako da izgledate mlađe bez estetskih tretmana? Poenta je u pravoj frizuri

Prava frizura može vizuelno podmladiti lice i vratiti svježinu bez drastičnih promjena. Otkrijte moderne frizure koje ženama nakon 40. daju mlađi i njegovan izgled.

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Određene frizure mogu vizuelno podmladiti lice i do deset godina.

Šiške, bob i slojeviti rezovi vraćaju volumen i svježinu kosi.

Mali trikovi poput promjene razdjeljka mogu potpuno promijeniti izgled.

Kosa se s godinama prirodno mijenja - može postati tanja, izgubiti volumen i sjaj ili jednostavno djelovati umorno i beživotno. Upravo zato pravi izbor frizure može napraviti ogromnu razliku u cjelokupnom izgledu. Dobra frizura ne podmlađuje samo lice, već vraća svježinu, mekoću i samopouzdanje.

Stručnjaci ističu da određeni rezovi i način stilizovanja mogu vizuelno "skinuti" i do deset godina, bez drastičnih promjena i komplikovanog održavanja.

Šiške koje omekšavaju lice

Ako ne želite veliku promjenu, šiške u stilu zavjesa mogu biti idealno rješenje.

Za razliku od gustih i oštrih šiški koje su bile popularne devedesetih, ove su mekane, razdvojene po sredini i nježno uokviruju lice.

Njihova najveća prednost je što:

omekšavaju crte lica,

ističu oči,

i daju svježiji izgled.

Odlično pristaju dugoj kosi, frizurama srednje dužine, ali i popularnom long bobu.

Skraćivanje šiški

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Pixie frizura kao anti-age trik

Kratka pixie frizura već godinama važi za jednu od najboljih anti-age opcija.

Iako mnogim ženama djeluje kao velika promjena, upravo ovakav rez može istaći:

jagodice,

liniju vilice,

i oči.

Najbolje izgleda kada ima malo volumena i teksture, posebno u zadnjem dijelu kose.

Ovakva frizura ostavlja utisak samouvjerene, moderne i njegovane žene.

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Blunt bob vraća volumen tankoj kosi

Klasični blunt bob ponovo je među najpopularnijim frizurama.

Riječ je o ravno sječenom bobu bez mnogo slojeva, koji najčešće ide do brade ili malo iznad ramena.

Ovakav rez čini da kosa izgleda:

gušće,

zdravije,

i punije.

Ženama sa okruglim licem savjetuje se nešto duža verzija, dok dužina do brade posebno lijepo pristaje ovalnom i četvrtastom obliku lica.

Vidi opis Kako da izgledate mlađe bez estetskih tretmana? Poenta je u pravoj frizuri Bob frizura Bob frizura Bob frizura talasasti bob Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ the_bob_haircut Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / julia.kammerer Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printskrin/ Instagram/ the_bob_haircut Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: PattPaulStudio/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Slojeviti midi rez daje pokret i svježinu

Žene koje ne žele da skrate kosu često biraju midi rez sa blagim slojevima.

Slojevi su odličan način da kosa dobije:

više volumena,

pokret,

i laganiji izgled.

Posebno lijepo izgledaju kada nježno uokviruju lice.

Ova frizura daje opušten i mladalački efekat, naročito uz blage talase.

Jedan trik koji odmah podmlađuje lice

Ponekad nije potrebna nova frizura, već samo mala promjena u stilizovanju.

Frizeri često savjetuju da se izbjegava strogo ravan razdjeljak na sredini, jer može dodatno naglasiti crte lica i učiniti kosu ravnijom, piše Dan.

Bočni razdjeljak:

daje više volumena,

omekšava lice,

i vizuelno podmlađuje izgled.

Upravo zato mnogi smatraju da je promjena razdjeljka najjednostavniji beauty trik koji odmah daje efekat svježijeg izgleda.

(Lepa i srećna/Mondo)