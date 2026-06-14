Kako da izgledate mlađe bez estetskih tretmana? Poenta je u pravoj frizuri

Prava frizura može vizuelno podmladiti lice i vratiti svježinu bez drastičnih promjena. Otkrijte moderne frizure koje ženama nakon 40. daju mlađi i njegovan izgled.
- Određene frizure mogu vizuelno podmladiti lice i do deset godina.
- Šiške, bob i slojeviti rezovi vraćaju volumen i svježinu kosi.
- Mali trikovi poput promjene razdjeljka mogu potpuno promijeniti izgled.
Kosa se s godinama prirodno mijenja - može postati tanja, izgubiti volumen i sjaj ili jednostavno djelovati umorno i beživotno. Upravo zato pravi izbor frizure može napraviti ogromnu razliku u cjelokupnom izgledu. Dobra frizura ne podmlađuje samo lice, već vraća svježinu, mekoću i samopouzdanje.
Stručnjaci ističu da određeni rezovi i način stilizovanja mogu vizuelno "skinuti" i do deset godina, bez drastičnih promjena i komplikovanog održavanja.
Šiške koje omekšavaju lice
Ako ne želite veliku promjenu, šiške u stilu zavjesa mogu biti idealno rješenje.
Za razliku od gustih i oštrih šiški koje su bile popularne devedesetih, ove su mekane, razdvojene po sredini i nježno uokviruju lice.
Njihova najveća prednost je što:
- omekšavaju crte lica,
- ističu oči,
- i daju svježiji izgled.
Odlično pristaju dugoj kosi, frizurama srednje dužine, ali i popularnom long bobu.
Pixie frizura kao anti-age trik
Kratka pixie frizura već godinama važi za jednu od najboljih anti-age opcija.
Iako mnogim ženama djeluje kao velika promjena, upravo ovakav rez može istaći:
- jagodice,
- liniju vilice,
- i oči.
Najbolje izgleda kada ima malo volumena i teksture, posebno u zadnjem dijelu kose.
Ovakva frizura ostavlja utisak samouvjerene, moderne i njegovane žene.Izvor: Shutterstock
Blunt bob vraća volumen tankoj kosi
Klasični blunt bob ponovo je među najpopularnijim frizurama.
Riječ je o ravno sječenom bobu bez mnogo slojeva, koji najčešće ide do brade ili malo iznad ramena.
Ovakav rez čini da kosa izgleda:
- gušće,
- zdravije,
- i punije.
Ženama sa okruglim licem savjetuje se nešto duža verzija, dok dužina do brade posebno lijepo pristaje ovalnom i četvrtastom obliku lica.
Kako da izgledate mlađe bez estetskih tretmana? Poenta je u pravoj frizuri
Bob frizura
Bob frizura
Bob frizura
talasasti bob
Slojeviti midi rez daje pokret i svježinu
Žene koje ne žele da skrate kosu često biraju midi rez sa blagim slojevima.
Slojevi su odličan način da kosa dobije:
- više volumena,
- pokret,
- i laganiji izgled.
Posebno lijepo izgledaju kada nježno uokviruju lice.
Ova frizura daje opušten i mladalački efekat, naročito uz blage talase.
Kako da izgledate mlađe bez estetskih tretmana? Poenta je u pravoj frizuri
Slojevito šišanje kose
Slojevito šišanje kose
Slojevito šišanje kose
Slojevito šišanje kose
Slojevito šišanje kose
Jedan trik koji odmah podmlađuje lice
Ponekad nije potrebna nova frizura, već samo mala promjena u stilizovanju.
Frizeri često savjetuju da se izbjegava strogo ravan razdjeljak na sredini, jer može dodatno naglasiti crte lica i učiniti kosu ravnijom, piše Dan.
Bočni razdjeljak:
- daje više volumena,
- omekšava lice,
- i vizuelno podmlađuje izgled.
Upravo zato mnogi smatraju da je promjena razdjeljka najjednostavniji beauty trik koji odmah daje efekat svježijeg izgleda.
(Lepa i srećna/Mondo)