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Kako da izgledate mlađe bez estetskih tretmana? Poenta je u pravoj frizuri

Kako da izgledate mlađe bez estetskih tretmana? Poenta je u pravoj frizuri

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Prava frizura može vizuelno podmladiti lice i vratiti svježinu bez drastičnih promjena. Otkrijte moderne frizure koje ženama nakon 40. daju mlađi i njegovan izgled.

Frizure koje podmlađuju izgled Izvor: Alliance Images/Shutterstock

  • Određene frizure mogu vizuelno podmladiti lice i do deset godina.
  • Šiške, bob i slojeviti rezovi vraćaju volumen i svježinu kosi.
  • Mali trikovi poput promjene razdjeljka mogu potpuno promijeniti izgled.

Kosa se s godinama prirodno mijenja - može postati tanja, izgubiti volumen i sjaj ili jednostavno djelovati umorno i beživotno. Upravo zato pravi izbor frizure može napraviti ogromnu razliku u cjelokupnom izgledu. Dobra frizura ne podmlađuje samo lice, već vraća svježinu, mekoću i samopouzdanje.

Stručnjaci ističu da određeni rezovi i način stilizovanja mogu vizuelno "skinuti" i do deset godina, bez drastičnih promjena i komplikovanog održavanja.

Šiške koje omekšavaju lice

Ako ne želite veliku promjenu, šiške u stilu zavjesa mogu biti idealno rješenje.

Za razliku od gustih i oštrih šiški koje su bile popularne devedesetih, ove su mekane, razdvojene po sredini i nježno uokviruju lice.

Njihova najveća prednost je što:

  • omekšavaju crte lica,
  • ističu oči,
  • i daju svježiji izgled.

Odlično pristaju dugoj kosi, frizurama srednje dužine, ali i popularnom long bobu.

Skraćivanje šiški
Izvor: Kzenon/Shutterstock

Pixie frizura kao anti-age trik

Kratka pixie frizura već godinama važi za jednu od najboljih anti-age opcija.

Iako mnogim ženama djeluje kao velika promjena, upravo ovakav rez može istaći:

  • jagodice,
  • liniju vilice,
  • i oči.

Najbolje izgleda kada ima malo volumena i teksture, posebno u zadnjem dijelu kose.

Ovakva frizura ostavlja utisak samouvjerene, moderne i njegovane žene.

Izvor: Shutterstock

Blunt bob vraća volumen tankoj kosi

Klasični blunt bob ponovo je među najpopularnijim frizurama.

Riječ je o ravno sječenom bobu bez mnogo slojeva, koji najčešće ide do brade ili malo iznad ramena.

Ovakav rez čini da kosa izgleda:

  • gušće,
  • zdravije,
  • i punije.

Ženama sa okruglim licem savjetuje se nešto duža verzija, dok dužina do brade posebno lijepo pristaje ovalnom i četvrtastom obliku lica.

Slojeviti midi rez daje pokret i svježinu

Žene koje ne žele da skrate kosu često biraju midi rez sa blagim slojevima.

Slojevi su odličan način da kosa dobije:

  • više volumena,
  • pokret,
  • i laganiji izgled.

Posebno lijepo izgledaju kada nježno uokviruju lice.

Ova frizura daje opušten i mladalački efekat, naročito uz blage talase.

Jedan trik koji odmah podmlađuje lice

Ponekad nije potrebna nova frizura, već samo mala promjena u stilizovanju.

Frizeri često savjetuju da se izbjegava strogo ravan razdjeljak na sredini, jer može dodatno naglasiti crte lica i učiniti kosu ravnijom, piše Dan.

Bočni razdjeljak:

  • daje više volumena,
  • omekšava lice,
  • i vizuelno podmlađuje izgled.

Upravo zato mnogi smatraju da je promjena razdjeljka najjednostavniji beauty trik koji odmah daje efekat svježijeg izgleda.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

kosa frizura

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