Ovo uništava dužinu vaše kose, a niko vas nije upozorio na vrijeme: Navika koju radite svaki dan

Saznajte koja navika najviše uništava rast kose i zašto kosa djeluje kao da ne raste. Stručni savjeti kako da smanjite lomljenje i postignete dužu i zdraviju kosu.

Izvor: StoryTime Studio/Shutterstock

Kosa često djeluje kao da ne raste, iako se zapravo stalno lomi na krajevima.

Najveći problem je grubo rukovanje mokrom kosom, kada je najosjetljivija i sklona oštećenju.

Male promjene u rutini mogu značajno smanjiti lomljenje i pomoći da kosa zadrži dužinu.

Mnogi misle da je spor rast kose isključivo stvar genetike ili "loše sreće", ali stručnjaci upozoravaju da svakodnevne navike često imaju mnogo veći uticaj nego što mislimo. Jedna od najčešćih grešaka, koju gotovo svi povremeno radimo, može direktno da uspori rast kose i poveća lomljenje vlasi.

Navika koja koči rast kose

Najveći problem, prema frizerskim i trihološkim savjetima, jeste grubo rukovanje mokrom kosom. Kada je kosa mokra, njena struktura je najosjetljivija – dlaka je rastegljivija i sklonija pucanju. Upravo tada većina ljudi pravi grešku: intenzivno trljanje peškirom, agresivno češljanje ili vezivanje kose u zategnute repove.

Sve to dovodi do mikrooštećenja vlasi, koja se ne vide odmah, ali se vremenom gomilaju. Rezultat je kosa koja djeluje kao da “ne raste”, iako zapravo raste, ali se stalno lomi na krajevima.

Zašto kosa djeluje kao da stagnira

Kada se vrhovi konstantno oštećuju, kosa ne uspijeva da zadrži dužinu. Umjesto vidljivog rasta, imate osjećaj da stojite u mjestu. Posebno su ugrožene osobe koje često koriste peglu, fen na visokoj temperaturi ili hemijske tretmane.

Stručnjaci ističu da je ključ u balansu – kosa može da bude zdrava i duga samo ako se dužina ne "gubi" kroz lomljenje.

Žena nezadovoljna kosom

Izvor: Garna Zarina/Shutterstock

Kako da promijenite ovu naviku

Dobra vijest je da se ovaj problem lako rješava malim promjenama u rutini:

Umjesto grubog trljanja, kosu nježno “utapkajte” peškirom

Koristite češalj sa širokim zupcima na vlažnoj kosi

Izbjegavajte čvrste repove dok je kosa mokra

Uvedite zaštitu od toplote prije feniranja ili peglanja

Takođe, preporučuje se da se kosa češlja od krajeva ka korijenu, kako bi se smanjilo čupanje i lomljenje.

(Lepa i srećna/Mondo)