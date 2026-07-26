Mnoge žene ljeti prave istu grešku: Evo da li je zaista dobro sušiti kosu prirodno

Prirodno sušenje kose ljeti može da bude dobro rješenje, ali ne odgovara svakom tipu kose. Saznajte koje su prednosti, mane i kada je fen ipak bolji izbor.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prirodno sušenje kose ljeti može da smanji oštećenja od toplote.

Ovakav način sušenja nije podjednako dobar za svaki tip kose.

Evo kada je bolje pustiti kosu da se osuši sama, a kada ipak koristiti fen.

Moramo priznati da se ljeti često opustimo i biramo brža i jednostavnija rešenja koja nam olakšavaju svakodnevicu. Obroci koje pripremamo su jednostavniji, rutina šminkanja gotovo da ne postoji, dok o stilizovanju kose aparatima na toplotu rijetko i razmišljamo.

Mnogi tokom ljeta imaju naviku da kosu poslije pranja ostave da se prirodno osuši na vazduhu. Zašto ne iskoristiti visoke temperature i napraviti pauzu od toplote koju stvaraju fen i drugi uređaji za stilizovanje? Ipak, prirodno sušenje kose ima i svoje prednosti i mane, u zavisnosti od tipa kose i ličnih navika.

Prednosti prirodnog sušenja kose

Za početak, prirodno sušenje kose smanjuje izloženost visokim temperaturama koje stvara fen, čime se smanjuje rizik od oštećenja poput pucanja vlasi, isušivanja i lomljenja kose.

Kosa koja se prirodno osuši uglavnom izgleda opuštenije i prirodnije, što mnogima odgovara tokom ljetnjih mjeseci kada su ležerne frizure prvi izbor.

Osim toga, ovakav način sušenja zahtijeva manje vremena i truda u poređenju sa feniranjem ili korišćenjem drugih aparata za stilizovanje. Upravo zato je odličan izbor tokom ljeta, kada želimo da se odmorimo od svakodnevnih obaveza i dugih rutina.

Mokra kosa

Izvor: StoryTime Studio/Shutterstock

Mane prirodnog sušenja kose

S druge strane, kod pojedinih tipova kose prirodno sušenje može trajati znatno duže nego feniranje, naročito ako imate gustu ili dugu kosu. To može biti nepraktično kada želite brzo da sredite frizuru i nastavite sa dnevnim obavezama.

Takođe, ako imate prirodno talasastu ili kovrdžavu kosu, sušenje na vazduhu može dovesti do neželjenog izgleda i teksture koju je kasnije teško oblikovati.

Kod određenih tipova kose prirodno sušenje može izazvati i poznati friz efekat, odnosno pojavu sitnih, neposlušnih vlasi zbog kojih kosa djeluje neuredno. To je jedan od najčešćih razloga zbog kojih mnoge žene ipak posežu za fenom, čak i tokom ljeta, piše Fashion.hr