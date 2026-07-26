4 vježbe za struk i stomak u stojećem stavu: Ne opterećuju tijelo, a oblikuju figuru i popravljaju držanje

Stručnjaci su nam otkrili koje su 4 najbolje vježbe za struk i stomak u stojećem stavu.

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Vježbe za struk i stomak ne moraju uvijek da se rade na podu. Mnogim ljudima više prijaju pokreti u stojećem stavu, posebno ako im ležanje, ustajanje ili klasični trbušnjaci stvaraju neprijatnost u leđima, vratu ili koljenima.

Stojeće vježbe mogu biti odličan način da se aktiviraju mišići stomaka, bočni mišići trupa, leđa i kukovi, a da se tijelo ne opterećuje previše. One su praktične, jednostavne i mogu se raditi kod kuće, bez mnogo prostora i bez posebne opreme.

Struk i stomak ne služe samo tome da tijelo izgleda lepše. Ovi mišići pomažu da stojite uspravnije, stabilnije hodate, lakše se okrećete i bolje kontrolišete pokrete tokom dana. Kada su aktivni, tijelo dobija bolji oslonac, a držanje može postati prirodnije i sigurnije.

Kako stojeće vježbe utiču na struk i stomak?

Kod stojećih vježbi tijelo mora da održava ravnotežu dok se pokreće. Zbog toga se stomak često aktivira prirodnije nego kod nekih vježbi koje se rade ležeći. Mišići trupa učestvuju u svakom pomijeranju ruku, nogu i kukova, jer pomažu tijelu da ostane stabilno.

Ove vježbe mogu biti posebno korisne za osobe koje žele laganiji pristup, ali i dalje žele da pokrenu srednji dio tijela. Pokreti ne moraju biti veliki niti brzi. Mnogo je važnije da budu kontrolisani, pravilni i izvedeni bez naglog uvrtanja.

Dovoljno je nekoliko minuta dnevno da se stomak i struk aktiviraju na jednostavan i prijatan način.

1. Bočno savijanje trupa

Kako se izvodi:

Stanite uspravno, stopala postavite u širini kukova. Ruke možete staviti na bokove ili jednu ruku podići iznad glave.

Polako se savijte u jednu stranu, kao da želite da produžite bočni dio tijela. Pokret ne treba da bude dubok. Važno je da ne gurate kukove previše u stranu i da ne padate napred.

Zadržite se kratko u položaju, pa se kontrolisano vratite u sredinu. Zatim ponovite na drugu stranu.

Tokom izvođenja dišite normalno i trudite se da ramena ostanu opuštena.

Ponovite 8–10 puta po strani.

4 vežbe za struk i stomak u stojećem stavu

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ova vježba aktivira bočne mišiće stomaka i pomaže boljoj pokretljivosti struka. Takođe može doprinijeti osjećaju istezanja i rasterećenja u bočnom dijelu trupa.

2. Podizanje koljena ka suprotnom laktu

Kako se izvodi:

Stanite uspravno, stopala neka budu blago razmaknuta. Ruke postavite iza glave ili ih držite savijene ispred tijela.

Polako podignite jedno koljeno i približite ga suprotnom laktu. Ne morate da ih dodirnete. Važno je da pokret bude kontrolisan i da stomak bude blago aktiviran.

Zatim spustite nogu i ponovite pokret na drugu stranu.

Izbjegavajte naglo povlačenje vrata ili savijanje leđa. Pokret treba da dolazi iz trupa, a ne samo iz ruku.

Ponovite 8–12 puta po strani.

4 vežbe za struk i stomak u stojećem stavu

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ova vježba aktivira stomak, bočne mišiće struka i kukove. Pomaže boljoj koordinaciji i može biti korisna za jačanje srednjeg dela tela bez spuštanja na pod.

3. Rotacija trupa u stojećem stavu

Kako se izvodi:

Stanite uspravno, stopala postavite malo šire od širine kukova.

Ruke savijte ispred grudi ili ih blago ispružite ispred sebe.

Polako okrenite gornji dio tijela u jednu stranu.

Kukovi neka ostanu što stabilniji, a pokret neka bude mali i kontrolisan. Zatim se vratite kroz sredinu i okrenite na drugu stranu.

Nemojte uvrtati tijelo naglo i ne forsirajte opseg pokreta. Važno je da osjećate blagu aktivaciju u stomaku i struku, bez bola u leđima.

Ponovite 10–12 puta po strani.

4 vežbe za struk i stomak u stojećem stavu

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Rotacija trupa pomaže aktivaciji bočnih mišića stomaka i poboljšava kontrolu pokreta. Ova vježba je korisna za svakodnevne pokrete kao što su okretanje, dohvat stvari i održavanje ravnoteže.

4. Stojeći marš sa aktivacijom stomaka

Kako se izvodi:

Stanite uspravno, stopala postavite u širini kukova. Ruke neka budu pored tijela ili blago savijene kao kod laganog hodanja.

Polako podignite jedno koljeno ispred sebe, zatim ga spustite i podignite drugo. Pokret treba da liči na lagani marš u mjestu.

Dok podižete koljena, trudite se da stomak bude blago aktiviran, kao da želite da tijelo ostane stabilno i uspravno. Ne naginjite se unazad i ne žurite.

Radite 30–45 sekundi, pa napravite kratku pauzu.

Ponovite 2–3 puta.

4 vežbe za struk i stomak u stojećem stavu

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ova vježba aktivira stomak, kukove i noge, a istovremeno podstiče cirkulaciju. Može biti dobar izbor za početak treninga ili kao kratka dnevna rutina za pokretanje tijela.

Zašto su stojeće vježbe dobar izbor?

Stojeće vježbe su praktične jer ne zahtijevaju prostirku, spuštanje na pod niti posebne uslove. Mogu se raditi kod kuće, u sobi, pored stolice ili čak kao kratka pauza tokom dana.

Njihova prednost je u tome što tijelo radi kao cjelina. Dok se pomijerate, stomak i struk pomažu da održite ravnotežu i kontrolu. Na taj način se mišići aktiviraju prirodnije, kroz pokrete koji podsjećaju na svakodnevno kretanje.

Ove vježbe ne treba raditi naglo. Bolji efekat se postiže kada se izvode sporije, uz pravilno disanje i svjestan pokret.

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Kada vježbe za struk i stomak postanu deo rutine

Najbolji rezultati ne dolaze iz jednog dugog treninga, već iz redovnog ponavljanja. Ako svakog dana odvojite nekoliko minuta za ove pokrete, tijelo postepeno postaje stabilnije, pokretljivije i sigurnije.

Struk i stomak tada ne dobijaju samo bolji oblik, već i bolju funkciju. Lakše se krećete, uspravnije stojite i imate bolji osjećaj kontrole u srednjem dijelu tijela.

Vježbe u stojećem stavu mogu biti jednostavan način da pokrenete tijelo bez prevelikog napora. Kada se rade pravilno i redovno, one mogu pomoći da stomak i struk postanu aktivniji, a svakodnevni pokreti lakši i prijatniji.

fitnesshub.rs/Sensa