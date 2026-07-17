4 vježbe za stomak koje možete da radite na stolici: Potrebno je samo 10 minuta dnevno

Saznajte koje su 4 najbolje vhežbe za stomak, a koje možete da izvodite na stolici.

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Vježbe za stomak ne moraju uvijek da podrazumijevaju spuštanje na pod, klasične trbušnjake ili zahtjevne položaje. Ukoliko Vam ustajanje sa poda stvara neprijatnost, imate osjetljiva leđa ili jednostavno želite laganiji način da pokrenete tijelo, vježbe na stolici mogu biti odličan izbor.

Iako se izvode u sjedećem položaju, ove vježbe mogu aktivirati mišiće stomaka, struka, leđa i kukova. Najvažnije je da pokreti budu spori i kontrolisani, a stomak blago aktiviran tokom izvođenja.

Vježbanje na stolici posebno je praktično jer ne zahtijeva mnogo prostora ni dodatnu opremu. Potrebna vam je samo stabilna stolica bez točkića, po mogućnosti sa čvrstim naslonom.

Kako vježbe na stolici utiču na stomak?

Dok sjedite, mišići stomaka pomažu tijelu da ostane uspravno i stabilno. Kada podižete noge, okrećete trup ili se blago naginjete, srednji dio tijela mora dodatno da se aktivira kako biste zadržali kontrolu nad pokretom.

Ove vježbe ne treba izvoditi brzo. Sporiji pokret često zahtijeva više kontrole i omogućava da bolje osjetite rad stomaka. Važno je i da ne zadržavate dah. Udahnite prije pokreta, a izdahnite u dijelu vježbe u kojem osjećate najveću aktivaciju.

Prije početka proverite da li je stolica stabilna i postavljena na ravnu površinu. Sjedite dovoljno blizu prednje ivice, ali tako da se i dalje osjećate sigurno.

4 vežbe za stomak koje možete da radite na stolici

Izvor: Shutterstock

1. Naizmjenično podizanje koljena

Kako se izvodi:

Sjedite uspravno, stopala postavite na pod u širini kukova. Leđa neka budu prava, a ramena opuštena. Rukama se možete blago pridržavati za bočne strane stolice.

Polako podignite jedno koljeno prema grudima. Nije potrebno da ga podignete veoma visoko. Važno je da pokret dolazi iz kuka i stomaka, bez naginjanja tijela unazad.

Zadržite koljeno kratko u podignutom položaju, a zatim stopalo polako vratite na pod. Ponovite isto drugom nogom.

Radite naizmjenično 10–12 ponavljanja po nozi.

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Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Podizanje koljena aktivira donji dio stomaka i mišiće kukova. Istovremeno pomaže tijelu da vježba stabilnost u sjedećem položaju i može biti korisno osobama koje veći dio dana provode sedeći.

2. Koljeno prema suprotnom laktu

Kako se izvodi:

Sjedite uspravno, stopala neka budu oslonjena na pod. Ruke možete postaviti iza glave ili ih držati blago savijene ispred tijela.

Polako podignite desno koljeno, dok gornji dio tijela blago okrećete ulijevo. Približite lijevi lakat desnom koljenu, ali nemojte forsirati da se dodirnu.

Vratite se u početni položaj, pa ponovite pokret sa lijevim koljenom i desnim laktom.

Trudite se da ne povlačite glavu rukama i da ne savijate vrat. Pokret treba da dolazi iz stomaka i srednjeg djela tijela.

Ponovite 8–10 puta po strani.

4 vežbe za stomak koje možete da radite na stolici

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ova vježba aktivira prednji i bočni dio stomaka. Takođe podstiče koordinaciju između gornjeg i donjeg dijela tijela i može pomoći boljoj kontroli pokreta.

3. Rotacija trupa u sjedećem položaju

Kako se izvodi:

Sjedite na prednjem dijelu stolice sa uspravnim leđima. Stopala postavite čvrsto na pod. Ruke spojite ispred grudi ili ih blago ispružite ispred sebe.

Polako okrenite gornji dio tijela u jednu stranu. Kukovi i koljena treba da ostanu usmjereni napred. Pokret ne mora biti veliki – dovoljno je da osiijetite blagu aktivaciju u stomaku i struku.

Vratite se kroz sredinu, a zatim se polako okrenite na drugu stranu.

Izbjegavajte nagle rotacije i nemojte pokušavati da se okrenete više nego što Vam prija.

Ponovite 10 puta po strani.

4 vežbe za stomak koje možete da radite na stolici

Izvor: Shutterstock

Z ašto je korisno:

Rotacija trupa aktivira bočne mišiće stomaka i pomaže boljoj pokretljivosti srednjeg dijela tijela. Ovi mišići učestvuju u svakodnevnim pokretima kao što su okretanje, dohvat predmeta i promjena pravca kretanja.

4. Blago naginjanje unazad

Kako se izvodi:

Sjedite na prednjem dijelu stabilne stolice. Stopala postavite čvrsto na pod, a leđa držite uspravno. Ruke možete prekrstiti preko grudi ili ih držati ispred sebe.

Blago aktivirajte stomak, kao da želite da približite pupak kičmi. Zatim se veoma polako nagnite nekoliko centimetara unazad.

Leđa treba da ostanu prava. Nemojte se savijati u ramenima niti potpuno naslanjati na naslon stolice.

Zadržite položaj dvije do tri sekunde, a zatim se snagom stomaka vratite u uspravan položaj.

Ponovite 8–10 puta.

4 vežbe za stomak koje možete da radite na stolici

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ova vježba aktivira dublje mišiće stomaka koji pomažu održavanju pravilnog držanja i stabilnosti tijela. Mali pokret može biti sasvim dovoljan, posebno ako se izvodi sporo i kontrolisano.

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Izvor: Shutterstock

Zašto su vježbe na stolici dobar izbor?

Vježbe na stolici omogućavaju da aktivirate stomak bez spuštanja na pod i bez velikog opterećenja na koljena i zglobove . Mogu se raditi kod kuće, tokom pauze ili nakon dužeg sjedenja.

Njihova prednost je i u tome što se lako prilagođavaju trenutnim mogućnostima. Koljeno ne morate podizati visoko, rotacija ne mora biti velika, a naginjanje unazad može biti veoma blago.

Važnije je da pokret kontrolišete nego da napravite veliki broj ponavljanja. Kada primijetite da gubite pravilan položaj tijela ili počinjete da koristite zamah, napravite kratku pauzu.

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Kada vježbe za stomak postanu dio svakodnevice

Mišići stomaka ne služe samo tome da srednji dio tijela izgleda čvršće. Oni pružaju podršku leđima, pomažu održavanju ravnoteže i učestvuju u gotovo svakom pokretu koji napravite tokom dana.

Redovnim izvođenjem ovih vježbi možete postepeno razvijati bolju kontrolu trupa, stabilnije držanje i sigurniji pokret. Dovoljno je da odvojite nekoliko minuta i uradite jednu do dvije serije svake vježbe.

Rezultati ne dolaze iz jednog zahtjevnog treninga, već iz redovnog pokretanja tijela. Kada vježbe izvodite bez žurbe i u skladu sa svojim mogućnostima, stomak postepeno postaje aktivniji, a svakodnevni pokreti mogu biti lakši i prijatniji.

Ukoliko tokom vježbanja osjetite bol u leđima, kukovima ili stomaku, prekinite pokret. Vježbanje treba da donese osjećaj aktivacije i blagog napora, ali ne i bol.

fitnesshub.rs/Sensa