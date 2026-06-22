Samo jedna vježba za savršeno oblikovane noge: Izvodi se lako, a daje nevjerovatne rezultate

Usput jača i zadnjicu i trbušnjake.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Lijepo vrijeme i visoke ljetne temperature donose i omiljene haljine, suknje i šorceve te je ovo i vrijeme kada volimo da nam noge izledaju najljepše do sada.

Ako ste zimus i s proljeća bili lijeni i niste vježbali, sada je vrijeme da počnete da radite na izgledu vaših nogu. Predstavljamo vam najjednostavniju vježbu koja ne zahtijeva nikakvu dodatnu opremu, ne traje dugo i može da se radi gotovo bilo gdje, a pritom efektno jača i oblikuje noge.

Riječ je o iskoraku unazad, jednoj od najboljih viježbi za donji dio tijela.

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Za razliku od klasičnih iskoraka, ova varijanta manje opterećuje koljena i lakša je za izvođenje početnicima, dok istovremeno jača bedra, zadnjicu i mišiće trupa. Dovoljno je zakoračiti jednom nogom unazad, spustiti se u kontrolisani iskorak i vratiti se u početni položaj, piše Zadovoljna.hr.

Velika prednost iskoraka unazad jeste što ne podiže puls kao intenzivni treninzi, zbog čega je idealan izbor i tokom ljetnih vrućina. Nekoliko serija dnevno može biti sasvim dovoljno da aktivirate mišiće i održite formu bez osjećaja iscrpljenosti.