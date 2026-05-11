Trbušnjaci nikako da sagore salo? Ove 3 promjene su 10 puta moćnije za ravan stomak

Sagorijevanje masti u jednom dijelu tijela jedan je od najpopularnijih fitnes mitova. Ako mislite da će trbušnjaci i vježbe za trbušne mišiće vaš stomak pretvoriti u six pack, imamo loše vijesti.

Izvor: mojo cp/Shutterstock

Magični načini za sagorijevanje masti sa kritičnih dijelova tijela, odnosno stomaka, butina i zadnjice, mitovi su ukorijenjeni u našoj svijesti, koji nemaju opravdanje u stvarnosti. Stepen i obim sagorijevanja masti zavise od individualnih predispozicija svakog od nas.

Radeći hiljadu trbušnjaka dnevno, možemo samo da ojačamo mišiće koji su skriveni ispod sloja masti. Ako želite atletsku figuru, morate da kombinujete tri faktora: ishranu, trening i san. Racionalno mršavljenje predviđa gubitak od 0,5 do 1 odsto trenutne tjelesne težine nedjeljno.

U vašem meniju ne smiju da nedostaju svi makronutrijenti. Složene ugljene hidrate obezbijediće vam pirinač, batat, integralna tjestenina, žitarice i ovsene pahuljice, nemasne proteine - živina, riba i jaja, a zdrave masti - maslinovo ulje, ulje uljane repice, orasi ili avokado. Raspored obroka tokom dana pomoći će vam da regulišete i ubrzate procese metabolizma, a time i olakšate mršavljenje.

Kako da sagorite salo sa stomaka?

Suprotno popularnom vjerovanju, intervalni trening je najbolja metoda za smanjenje masnog tkiva sa stomaka. Intervalni treninzi, odnosno izvođenje vježbi visokog intenziteta naizmjenično sa kratkim pauzama za odmor, dovode do većeg oslobađanja hormona rasta, koji je u velikoj mjeri odgovoran za smanjenje masnog tkiva i izgradnju mišića. Štaviše, dokazano je da intervalni trening pozitivno utiče na osu hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda, koja upravlja nivoima hormona u našem tijelu.

Imajte na umu da je ključ uspjeha aktivnost prilagođena mogućnostima. Ako ste potpuni amater, umjesto sprinteva i trčanja-hodanja, odaberite intervalni trening zasnovan na hodanju, gdje su 2-3 minuta brz hod, a 1-2 minuta spor tempo. Kako napredujete, možete da uvedete trčanje, vožnju bicikla, trening sa opterećenjem, trčanje uzbrdo ili po stepenicama.

Kardio vježbe su odlične za smanjenje tjelesne težine, ali ako vam je stalo do jakih mišića, dodajte im vežbe snage. Vaš trening bi trebalo da se prvenstveno zasniva na vježbama sa više zglobova, kao što su čučnjevi, iskoraci, potisci ili zgibovi. Trebalo bi ih izvoditi sa relativno velikom težinom. Preporučene vježbe za jačanje trbušnih mišića uključuju klasične trbušnjake, plank, bicikl i čak sklekove.

Još jedno pitanje koje ne bi trebalo zaboraviti, a nažalost često se dešava, jeste regeneracija. Malo sna korelira sa visokom količinom masnog tkiva, posebno u predijelu stomaka. Nedostatak sna ili njegov loš kvalitet dovodi do promjene cirkadijalnog ritma, što rezultira poremećajima hormona.

Kada je vaš cirkadijalni ritam poremećen, tijelo ne proizvodi adekvatnu količinu hormona rasta, koji stimuliše rast mišića, kostiju i zglobnih hrskavica. Takođe pojačava proces pretvaranja masnog tkiva u slobodne masne kiseline, koje cirkulišu u krvi i koriste se kao izvor energije.

Dodatno, nedostatak sna uzrokuje povišen nivo hormona stresa - kortizola, koji zauzvrat daje signal za skladištenje masti. Neprospavane noći, a samim tim i nedovoljna regeneracija organizma, mogu dovesti do pretreniranosti i povreda. Prilikom sastavljanja plana fizičkih aktivnosti, imajte na umu minimalnu osmosatnu dozu sna i regeneraciju. Od njih zavisi napredak naših treninga.

(MONDO)