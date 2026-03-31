Japanska vježba skida stomak za mjesec dana: Potreban vam je peškir i 5 minuta dnevno da se spremite za ljeto

Autor Vesna Kerkez
Japanska vježba za ravan stomak zahtijeva samo 5 minuta dnevno, a potreban vam je samo jedan peškir da se sredite za mjesec dana.

japanska vježba za skidanje stomaka s peškirom Izvor: Shutterstock

Japanska filozofija vitkosti, baš kao i japanska kultura, odlikuje se težnjom ka harmoniji tijela i duha. Prema ovom pristupu, fizička lepota je neraskidivo povezana sa pravilnim funkcionisanjem unutrašnjih sistema.

Ključna ideja glasi daza vitku figuru nije potrebno iscrpljivanje satima – već pravilan pristup i aktivacija prirodnih procesa u tijelu. Japanske metode se ne fokusiraju samo na izgled, već i na: opšte blagostanje, bolje držanje tijela, unutrašnji balans. Zato su idealne za ljude koji imaju malo vremena, a žele vidljive rezultate.

Fukucudžijeva metoda: Kako funkcioniše

Jedna od najpoznatijih tehnika dolazi od ljekara Tošikija Fukucudžija, koji je razvio metodu zasnovanu na poravnanju kičme i aktivaciji dubokih mišića trupa

kako izgleda vježba?

Leži se na tvrdoj podlozi, dok se smotan peškir postavlja ispod donjeg dijela leđa

Efekat: kičma se prirodno isteže, poboljšava se držanje. Aktiviraju se trbušni mišići. Najvažnije je to što se duboki mišići stomaka, koji su inače pasivni, počinju aktivno da rade.

Tehnika disanja – skriveni ključ rezultata

Japanska metoda posebno naglašava pravilno disanjeOsnova: duboko dijafragmalno disanje sa fokusom na izdisaj.

A šta se time postiže?

  • aktivacija dubokih trbušnih mišića
  • efekat prirodnog korseta
  • bolja cirkulacija u stomaku
  • podsticanje sagorijevanja masti.

Trik: Pri izdisaju maksimalno uvucite stomak – stvara se tzv. vakuum efekat.

Pogledajte u našoj galeriji kako se izvodi japanski obrt:

Kako da pravilno radite vježbu

  • Napravite valjak od peškira (oko 10 cm prečnika)
  • Lezite na tvrdu podlogu
  • Postavite peškir ispod donjeg dijela leđa (u visini pupka)
  • Ispružite noge i spojite palčeve
  • Ruke podignite iznad glave i spojite male prste
  • Ostanite u položaju 5 minuta
  • Fokusirajte se na duboko disanje i uvlačenje stomaka
Važno: Radite vježbu svakog dana, idealno ujutru na prazan stomak.

Da li zaista djeluje?

Ova metoda nije čarobno rješenje, ali daje: bolje držanje tijela, aktivira duboke mišiće, vizuelno uži struk. Savremena istraživanja potvrđuju da: istezanje kičme poboljšava, podstiče limfni tok i pozitivno utiče na metabolizam. Najveća vrijednost ove metode nije samo ravan stomak, već: zdravija kičma, jači trup i bolji osjećaj u sopstvenom tijelu.

Samo 5 minuta dnevno može napraviti veliku razliku – ali samo ako ste dosljedni.

