Jednostavna jutarnja poza čuva kičmu: Pokret budi tijelo, a može da se radi u krevetu čim otvorite oči

Možete da je izvedete čim otvorite oči, Jednostavna jutarnja poza štedi i čuva kičmu.

Izvor: Shutterstock

Kičma je naš okvir - utiče na naše držanje, hod, pokretljivost, pa čak i raspoloženje. Ali najčešće o tome razmišljamo tek kada nas leđa počnu da bole ili škripe i krckaju.

A ponekad je mala navika dovoljna da napravi razliku - jedan jednostavan jutarnji pokret pomaže kičmi da se osjeća lako i slobodno. Ako ste primetili da vam se tijelo ujutru osjeća kao drvo, da imate utisak kao da vam je kičma zarđala - to je normalno: noću se mišići i ligamenti odmaraju, razmena tečnosti se usporava, a leđa su vam ujutru ukočenija. Naglo iskakanje iz kreveta može samo da pogorša problem.

A doktori kažu da bi trebalo da se probudite ne samo mozgom, već i kičmom. Dodajte jutarnjoj rutini jednostavan pokret koji mijenja sve -čak i ne ustajući iz kreveta uradite vježbu ili pozu poznatu kao "mačka".

Kako se izvodi vježba?

Stanite na sve četiri.

Dok udišete, polako savijte leđa nadole i podignite glavu.

Dok izdišete, zaokružite leđa nagore, spuštajući glavu.

Ponovite 8-10 puta.

Potrebno je samo nekoliko minuta, ali rezultati su nevjerovatni.

Izvor: Shutterstock

Koji su efekti vježbe?

Zagrijava kičmu.

Jutarnja ukočenost nestaje.

Poboljšava cirkulaciju krvi.

Hranljive materije brže dospevaju do zglobova.

Ublažava napetost, posebno u donjem dijelu leđa i vratu.

Nežno jača mišiće stabilizatore, koji podržavaju leđa cijei dan.

Smiruje nervni sistem.

Izvor: Shutterstock

Šta misle stručnjaci?

Neurolozi se slažu da je ovo jedna od najbezbednijih i najkorisnijih vježbi za kičmu, pogodna za djecu, odrasle i starije osobe. Glavno je da se radi redovno. Ali ne zaboravite da je kičmi potreban njen gradivni materijal - kolagen. Bez njega, ligamenti i hrskavica se brzo troše. Plus, nije loše da usvojite i ove navike za kičmu:

Zagrijte se svakog sata. Ustanite od računara i sagnite se 2-3 puta.

Pravilan san. Dušek srednje tvrdoće, jastuk ne viši od 12 cm.

Voda. Pijte dovoljno - diskovi kičme su sastavljeni od tečnosti.

Ishrana. Riba, zelenilo, orasi, mahunarke.

Kretanje. Hodajte, radite jogu, plivajte.

Izvor: Shutterstock