Jednostavna jutarnja poza čuva kičmu: Pokret budi tijelo, a može da se radi u krevetu čim otvorite oči

Izvor Sensa
0

Možete da je izvedete čim otvorite oči, Jednostavna jutarnja poza štedi i čuva kičmu.

Jutarnja poza mačka čuva kičmu Izvor: Shutterstock

Kičma je naš okvir - utiče na naše držanje, hod, pokretljivost, pa čak i raspoloženje. Ali najčešće o tome razmišljamo tek kada nas leđa počnu da bole ili škripe i krckaju.

A ponekad je mala navika dovoljna da napravi razliku - jedan jednostavan jutarnji pokret pomaže kičmi da se osjeća lako i slobodno. Ako ste primetili da vam se tijelo ujutru osjeća kao drvo, da imate utisak kao da vam je kičma zarđala - to je normalno: noću se mišići i ligamenti odmaraju, razmena tečnosti se usporava, a leđa su vam ujutru ukočenija. Naglo iskakanje iz kreveta može samo da pogorša problem.

A doktori kažu da bi trebalo da se probudite ne samo mozgom, već i kičmom. Dodajte jutarnjoj rutini jednostavan pokret koji mijenja sve -čak i ne ustajući iz kreveta uradite vježbu ili pozu poznatu kao "mačka". 

Kako se izvodi vježba?

  • Stanite na sve četiri.
  • Dok udišete, polako savijte leđa nadole i podignite glavu.
  • Dok izdišete, zaokružite leđa nagore, spuštajući glavu.
  • Ponovite 8-10 puta.
  • Potrebno je samo nekoliko minuta, ali rezultati su nevjerovatni.
Izvor: Shutterstock

Koji su efekti vježbe?

  • Zagrijava kičmu.
  • Jutarnja ukočenost nestaje.
  • Poboljšava cirkulaciju krvi.
  • Hranljive materije brže dospevaju do zglobova.
  • Ublažava napetost, posebno u donjem dijelu leđa i vratu.
  • Nežno jača mišiće stabilizatore, koji podržavaju leđa cijei dan.
  • Smiruje nervni sistem. 
Izvor: Shutterstock

Šta misle stručnjaci?

Neurolozi se slažu da je ovo jedna od najbezbednijih i najkorisnijih vježbi za kičmu, pogodna za djecu, odrasle i starije osobe. Glavno je da se radi redovno. Ali ne zaboravite da je kičmi potreban njen gradivni materijal - kolagen. Bez njega, ligamenti i hrskavica se brzo troše. Plus, nije loše da usvojite i ove navike za kičmu:

  • Zagrijte se svakog sata. Ustanite od računara i sagnite se 2-3 puta.
  • Pravilan san. Dušek srednje tvrdoće, jastuk ne viši od 12 cm.
  • Voda. Pijte dovoljno - diskovi kičme su sastavljeni od tečnosti.
  • Ishrana. Riba, zelenilo, orasi, mahunarke.
  • Kretanje. Hodajte, radite jogu, plivajte.
Izvor: Shutterstock

Tagovi

vježbe vježbanje vježba

