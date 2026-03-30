Japanski set od 5 vježbi topi stomak za 4 minuta dnevno: Laki trening mijenja pola sata teretane i ispravlja leđa

Japanski set od 5 vježbi topi stomak kao pola sata u teretani.

Svi žele ravan i zategnut stomak, ali nemaju svi vremena za duge treninge. Ovaj japanski sistem kratkih vježbi rješava taj problem - samo 4 minuta dnevno može ojačati trbušne mišiće, poboljšati držanje i postepeno smanjiti masne naslage.

Trening se sastoji od 5 jednostavnih vježbi, bez opreme, i pogodan je i za početnike.

Zašto ova metoda djeluje?

Osnova je intenzitet bez iscrpljivanja. Vježbe se rade u intervalima od 20 sekundi uz minimalan odmor.

Time se:

ubrzava metabolizam

poboljšava cirkulacija u predjelu stomaka

aktiviraju duboki mišići

Dodatno, redovno vježbanje poboljšava disanje, rad unutrašnjih organa i opšti tonus tijela.

Zagrijavanje (1 minut)

Prije treninga uradite kratko zagrevanje:

rotacija ramena, koljena i karlice

lagana savijanja i uvijanja

Važno je jer sprečava povrede i povećava efekat vježbi. Savjet: pustite laganu muziku da lakše uđete u ritam.

1. Presavijanje

Lezite na leđa, podignite noge i gornji dio tijela oko 30 cm. Pogled usmjerite nagore i aktivirajte stomak, ne vrat.

Zadržite 20 sekundi (po potrebi 10).

Efekat: Jača gornje i donje trbušne mišiće, oblikuje struk.

2. Skok sa razdvojenim nogama

Iz stojećeg položaja skočite, raširite noge i podignite ruke iznad glave, pa se vratite nazad.

Radite 20 sekundi.

Efekat: Ubrzava metabolizam, jača noge i stomak, poboljšava koordinaciju.

3. Uvijanje u stojećem položaju

Podignite ruke, skočite i okrenite trup u stranu uz savijanje koljena.

Radite po 20 sekundi za svaku stranu.

Efekat: Jača bočne trbušne mišiće i povećava fleksibilnost.

4. Donji trbušni mišići

Lezite, podignite noge i ruke pod uglom od 90°, pokušajte da dodirnete stopala.

Zadržite 20 sekundi.

Efekat: Jača donji stomak i stabilizuje tijelo.

5. Disanje i oporavak

Uspravite se, duboko udahnite, uvucite stomak i zadržite 5 sekundi, zatim izdahnite.

Ponovite 3–4 puta.

Efekat: Opušta mišiće i poboljšava oksigenaciju.

Savjeti za bolje rezultate

Vježbajte svakog dana , ali bez pretjerivanja

Uskladite pokrete sa disanjem

Počnite sporije, pa postepeno ubrzavajte

Držite leđa ravno

Ne preskačite zagrijavanje.

Duboko disanje aktivira unutrašnje mišiće stomaka i pojačava efekat sagorijevanja masti. Redovnom praksom stomak postaje ravniji bez produžavanja treninga.

Mitovi i istina

Mit: 4 minuta nije dovoljno. Istina: Kratak, ali intenzivan trening može biti veoma efikasan.

4 minuta nije dovoljno. Kratak, ali intenzivan trening može biti veoma efikasan. Mit: Vježbajte dok ne zaboli. Istina: Preopterećenje usporava napredak.

Vježbajte dok ne zaboli. Preopterećenje usporava napredak. Mit: Salo se skida samo sa stomaka. Istina: Sagorevaju se sve masnoće, ali stomak se prvo zateže.



