Japanski set od 5 vježbi topi stomak za 4 minuta dnevno: Laki trening mijenja pola sata teretane i ispravlja leđa

Japanski set od 5 vježbi topi stomak kao pola sata u teretani.
Svi žele ravan i zategnut stomak, ali nemaju svi vremena za duge treninge. Ovaj japanski sistem kratkih vježbi rješava taj problem - samo 4 minuta dnevno može ojačati trbušne mišiće, poboljšati držanje i postepeno smanjiti masne naslage.
Trening se sastoji od 5 jednostavnih vježbi, bez opreme, i pogodan je i za početnike.
Zašto ova metoda djeluje?
Osnova je intenzitet bez iscrpljivanja. Vježbe se rade u intervalima od 20 sekundi uz minimalan odmor.
Time se:
- ubrzava metabolizam
- poboljšava cirkulacija u predjelu stomaka
- aktiviraju duboki mišići
Dodatno, redovno vježbanje poboljšava disanje, rad unutrašnjih organa i opšti tonus tijela.
Zagrijavanje (1 minut)
Prije treninga uradite kratko zagrevanje:
- rotacija ramena, koljena i karlice
- lagana savijanja i uvijanja
Važno je jer sprečava povrede i povećava efekat vježbi. Savjet: pustite laganu muziku da lakše uđete u ritam.
1. Presavijanje
- Lezite na leđa, podignite noge i gornji dio tijela oko 30 cm. Pogled usmjerite nagore i aktivirajte stomak, ne vrat.
- Zadržite 20 sekundi (po potrebi 10).
Efekat: Jača gornje i donje trbušne mišiće, oblikuje struk.
2. Skok sa razdvojenim nogama
- Iz stojećeg položaja skočite, raširite noge i podignite ruke iznad glave, pa se vratite nazad.
- Radite 20 sekundi.
Efekat: Ubrzava metabolizam, jača noge i stomak, poboljšava koordinaciju.
3. Uvijanje u stojećem položaju
- Podignite ruke, skočite i okrenite trup u stranu uz savijanje koljena.
- Radite po 20 sekundi za svaku stranu.
Efekat: Jača bočne trbušne mišiće i povećava fleksibilnost.
4. Donji trbušni mišići
- Lezite, podignite noge i ruke pod uglom od 90°, pokušajte da dodirnete stopala.
- Zadržite 20 sekundi.
Efekat: Jača donji stomak i stabilizuje tijelo.
5. Disanje i oporavak
- Uspravite se, duboko udahnite, uvucite stomak i zadržite 5 sekundi, zatim izdahnite.
- Ponovite 3–4 puta.
Efekat: Opušta mišiće i poboljšava oksigenaciju.
Savjeti za bolje rezultate
- Vježbajte svakog dana, ali bez pretjerivanja
- Uskladite pokrete sa disanjem
- Počnite sporije, pa postepeno ubrzavajte
- Držite leđa ravno
- Ne preskačite zagrijavanje.
- Duboko disanje aktivira unutrašnje mišiće stomaka i pojačava efekat sagorijevanja masti. Redovnom praksom stomak postaje ravniji bez produžavanja treninga.
Pogledajte u našoj galeriji kako se izvodi vježba klatno koja skida stomak:
Mitovi i istina
- Mit: 4 minuta nije dovoljno. Istina: Kratak, ali intenzivan trening može biti veoma efikasan.
- Mit: Vježbajte dok ne zaboli. Istina: Preopterećenje usporava napredak.
- Mit: Salo se skida samo sa stomaka. Istina: Sagorevaju se sve masnoće, ali stomak se prvo zateže.