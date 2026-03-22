Lagana vježba zateže stomak i ispravlja leđa: Za 10 minuta dnevno tanji struk i pokreće varenje

Vježba za ravan stomak, bolje držanje i tanji struk, a ne morate ni prstom da mrdnete - samo uradite jednu laku stvar.
- Počinje proljeće, vrijeme je da se ispravite i probudite.
- A da biste imali bolje držanje i tanji struk – ne treba vam napor, čak ne morate ni prstom da mrdnete.
U svakodnevnoj žurbi rijetko imamo vremena za složene treninge i teške vježbe, ali naše tijelo ipak traži odmor i rasterećenje. Nakon dugog sjedenja ili napornog dana često osjećamo umor, napetost u leđima i nelagodnost koja se postepeno nagomilava. Upravo zato jednostavne vježbe, koje možemo raditi ležeći na podu, mogu biti izuzetno korisne.
Jedna lagana vježba ne zahtijeva napor, a donosi brojne benefite za tijelo. Samo lezite na pod sa rukama iznad glave – vaše držanje može da se poboljša, struk postaje izraženiji, a stomak zategnut.
Zašto je važno raditi na držanju?
Loše držanje, posebno pogrbljenost, postalo je čest problem modernog načina života. Dugotrajno sjedenje opterećuje donji dio leđa, a napetost se zatim širi ka gornjem dijelu leđa, vratu i glavi. Ovaj lanac napetosti povezan je sa tzv. zadnjom mišićnom linijom koja prolazi kroz cijelo tijelo.
Kao posljedica toga mogu se javiti:
bolovi u leđima i vratu
smanjena pokretljivost glave
napetost u potiljku i čelu
pojava bora i umornog izraza lica
gubitak definicije struka i opušten stomak.
Osim toga, loše držanje može uticati i na varenje, nivo energije i opšte stanje organizma.
Prednosti ove vježbe
Redovno izvođenje ove jednostavne vježbe može pomoći da:
poboljšate varenje
smanjite napetost i umor u leđima
rasteretite vrat i lice
zategnete stomak i oblikujete struk
povećate energiju i osjećaj vitalnosti
opustite telo nakon dugog sjedenja
smanjite stres zahvaljujući boljem dotoku kiseonika.
Napomena: Ako imate zdravstvene probleme ili bolove, prije izvođenja vježbi konsultujte se sa stručnjakom.
Kako se izvodi vježba?
Vježba je veoma jednostavna:
Lezite na pod na leđa.
Ispružite ruke iznad glave.
Ispravite noge i opustite tijelo.
Ostanite u tom položaju 5–15 minuta, mirno dišući.
Ova mala promjena u rutini može napraviti veliku razliku - za vaše držanje, izgled i opšte stanje organizma.