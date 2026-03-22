Lagana vježba zateže stomak i ispravlja leđa: Za 10 minuta dnevno tanji struk i pokreće varenje

Vježba za ravan stomak, bolje držanje i tanji struk, a ne morate ni prstom da mrdnete - samo uradite jednu laku stvar.

Počinje proljeće, vrijeme je da se ispravite i probudite.

A da biste imali bolje držanje i tanji struk – ne treba vam napor, čak ne morate ni prstom da mrdnete.

U svakodnevnoj žurbi rijetko imamo vremena za složene treninge i teške vježbe, ali naše tijelo ipak traži odmor i rasterećenje. Nakon dugog sjedenja ili napornog dana često osjećamo umor, napetost u leđima i nelagodnost koja se postepeno nagomilava. Upravo zato jednostavne vježbe, koje možemo raditi ležeći na podu, mogu biti izuzetno korisne.

Jedna lagana vježba ne zahtijeva napor, a donosi brojne benefite za tijelo. Samo lezite na pod sa rukama iznad glave – vaše držanje može da se poboljša, struk postaje izraženiji, a stomak zategnut.

Zašto je važno raditi na držanju?

Loše držanje, posebno pogrbljenost, postalo je čest problem modernog načina života. Dugotrajno sjedenje opterećuje donji dio leđa, a napetost se zatim širi ka gornjem dijelu leđa, vratu i glavi. Ovaj lanac napetosti povezan je sa tzv. zadnjom mišićnom linijom koja prolazi kroz cijelo tijelo.

Kao posljedica toga mogu se javiti:

bolovi u leđima i vratu

smanjena pokretljivost glave

napetost u potiljku i čelu

pojava bora i umornog izraza lica

gubitak definicije struka i opušten stomak.

Osim toga, loše držanje može uticati i na varenje, nivo energije i opšte stanje organizma.

Prednosti ove vježbe

Redovno izvođenje ove jednostavne vježbe može pomoći da:

poboljšate varenje

smanjite napetost i umor u leđima

rasteretite vrat i lice

zategnete stomak i oblikujete struk

povećate energiju i osjećaj vitalnosti

opustite telo nakon dugog sjedenja

smanjite stres zahvaljujući boljem dotoku kiseonika.

Napomena: Ako imate zdravstvene probleme ili bolove, prije izvođenja vježbi konsultujte se sa stručnjakom.

Kako se izvodi vježba?

Vježba je veoma jednostavna:

Lezite na pod na leđa.

Ispružite ruke iznad glave.

Ispravite noge i opustite tijelo.

Ostanite u tom položaju 5–15 minuta, mirno dišući.

Ova mala promjena u rutini može napraviti veliku razliku - za vaše držanje, izgled i opšte stanje organizma.