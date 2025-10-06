Nema opasnosti za slučajne prolaznike: MUP RS najavio vježbu u Lazarevu i Zalužanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske obavještava građane da će večeras i tokom naredne noći na području banjalučkih naselja Lazarevo i Zalužani biti realizovana taktička vježba i da nema razloga za uznemirenost.

Izvor: MUP RS/Promo za mondo.ba

Vježba će biti realizovana od večeras u 22.00 časa do sutra u 6.00 časova.

Iz MUP-a Republike Srpske navode da bi vježba mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini ovih lokacija, ali da ne postoji opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike jedinica Žandarmerije.

(Srna)