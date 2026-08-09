"Pusti me, aspido jedna": Životinjske osobine u našem jeziku (Video)

Jubilarna, stota epizoda MONDO Jezikolovca je pred vama!

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Mondo Jezikolovac stigao je do svoje jubilarne, 100. epizode.

Ovog puta govorimo o starim nazivima za životinje koji su se zadržali u jeziku, ali su neki od njih vremenom počeli da opisuju i ljudske osobine.

Najčešće su to osobine koje nemaju naročito pozitivno značenje.

Stigli smo do 100. epizode Mondo Jezikolovca!

Za ovu posebnu epizodu biramo riječi koje svjedoče o tome koliko je jezik živ i kako se njegovo značenje kroz vrijeme mijenja. Nekadašnji nazivi za životinje nisu uvijek ostajali samo nazivi za faunu. Neki su se prenijeli na čovjeka i počeli da opisuju njegovo ponašanje ili karakter.

I, zanimljivo, takve riječi najčešće nisu komplimenti.

U ovoj epizodi podsjećamo na nekoliko starih naziva koji su se zadržali u našem jeziku.

Bedevija je naziv za kobilu dobre pasmine. Riječ dolazi iz turskog jezika, kao i nazivi dorat i đogat. Dorat je smeđi, a đogat bijeli konj.

Tu je i aspida, naziv za zmiju otrovnicu, odnosno guju. Riječ dolazi iz grčkog jezika.

Kurjak je nekadašnji naziv za vuka, a prema navodu iz epizode, riječ nam dolazi iz mađarskog jezika.

Među starim nazivima je i brav. U pojedinim krajevima ova riječ označava stoku u cjelini, dok se negdje odnosi samo na ovcu ili ovna. Riječ je praslovenskog porijekla, a njen trag prepoznajemo i u riječi bravetina, kojom i danas nazivamo ovčje pečenje.

Posebno je zanimljiva kotka, stari naziv za mačku koji se i danas može pronaći u mnogim slovenskim jezicima. Trag ove riječi u našem jeziku prepoznaje se i u riječima okot, skotna i okotiti se, a riječ ima praindoevropsko porijeklo.

Ove riječi pokazuju da je jezik mnogo više od zbirke riječi koje svakodnevno koristimo.

Hvala vam što ste bili uz Mondo Jezikolovac tokom svih 100 epizoda. Hvala na gledanju, komentarima, pitanjima i svakoj pažnji koju ste poklonili ovom malom jezičkom kutku. Za nama je 100 epizoda u kojima smo zajedno otkrivali zanimljive riječi, njihovo porijeklo, značenja i promjene kroz vrijeme. Nadamo se da ćete ostati uz nas i u narednim epizodama, jer Jezikolovac nastavlja da istražuje — riječ po riječ.



(Aleksandra, Ivana, Slaven i Vesna)