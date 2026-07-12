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Možete li ih izgovoriti bez greške? Aleksandra Savić donosi pet riječi na kojima ćete vjerovatno zamucati (Video)

Možete li ih izgovoriti bez greške? Aleksandra Savić donosi pet riječi na kojima ćete vjerovatno zamucati (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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U novoj epizodi “Mondo Jezikolovca” Aleksandra Savić predstavlja pet neobičnih riječi koje nije lako izgovoriti, ali čija značenja vrijedi znati.

Jezikolovac Izvor: Slaven Petković - Mondo
  • Aleksandra Savić u novoj epizodi “Mondo Jezikolovca” donosi pravi izazov za jezik i izgovor.
  • Pred vama je pet neobičnih riječi koje nije lako izgovoriti, a neke od njih vjerovatno ćete čuti prvi put.
  • Provjerite znate li šta znače sveznadar, točajlija, ševeljati, afrodizija i bukati.

Naša Aleksandra Savić u novoj epizodi “Mondo Jezikolovca” pripremila je pravi jezikolomac – pet riječi koje nije baš jednostavno izgovoriti, a još je zanimljivije provjeriti znate li njihova značenja.

Prva riječ je “sveznadar”, naziv za veoma učenog čovjeka, mudraca, odnosno onoga koji sve zna.

Slijedi “točajlija”, arhaična riječ nastala od glagola “točiti”. Označava osobu zaduženu za sipanje pića na svečanosti, svadbi ili gozbi.

Ako za nekoga kažemo da “ševelja”, opisujemo način na koji hoda – gegajući se, naginjući se, teturajući i krećući se tamo-amo.

Na listi je i “afrodizija”, stručni termin grčkog porijekla koji označava ljubavno ludilo, bijes ili nagon.

Posljednja riječ je “ukati”, domaća riječ nastala od riječi “uka”, a znači praviti galamu, graju ili vikati.

Neke od ovih riječi rijetko ćete čuti u svakodnevnom govoru, ali upravo zato predstavljaju zanimljiv podsjetnik na bogatstvo i raznovrsnost našeg jezika.

Koliko ste ih uspjeli pravilno izgovoriti iz prvog pokušaja?

Pogledajte novu epizodu “Mondo Jezikolovca” i napišite nam koja vam je riječ zadala najviše problema.

(Kamera, montaža i foto: Slaven Petković)

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