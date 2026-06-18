Mondo Jezikolovac slavi veliki jubilej: Od nedjelje počinje 10. sezona, stiže i 100. epizoda!

Nakon devet uspješnih sezona i gotovo stotinu obrađenih jezičkih tema, Mondo Jezikolovac od nedjelje donosi nove epizode. Gledaoce očekuju zanimljive jezičke nedoumice, neobične riječi, istorijske priče iz jezika, ali i jubilarna 100. epizoda popularnog serijala.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kada je prije nekoliko godina pokrenut MONDO Jezikolovac, malo ko je mogao pretpostaviti da će serijal dočekati čak desetu sezonu.

Danas je ovaj projekat postao jedno od najprepoznatljivijih Mondo autorskih izdanja, okupljajući publiku koju povezuje ljubav prema jeziku, pravopisu i zanimljivim jezičkim pričama.

Nova sezona počinje u nedjelju, a donosi nove teme, zanimljivosti i odgovore na pitanja koja često izazivaju nedoumice među govornicima srpskog jezika.

Tokom prethodnih devet sezona, Jezikolovac je obrađivao najrazličitije teme - od pravopisnih i gramatičkih pravila, preko porijekla riječi i izraza, do jezičkih grešaka koje svakodnevno čujemo u medijima, na društvenim mrežama i u razgovorima.

Kroz desetine epizoda gledaoci su imali priliku da saznaju kako se pravilno govori i piše, ali i da otkriju brojne zanimljivosti o jeziku koje se rijetko mogu pronaći u školskim udžbenicima.

Cilj smo ostvarili - naša Aleksandra Savić je na jednostavan i razumljiv način približila jezička pravila širokoj publici, pokazujući da učenje maternjeg jezika može biti i korisno i zabavno.

Prva epizoda nove sezone donosi prepoznatljiv spoj znanja i zabave. Gledaoci će imati priliku da se okušaju u rješavanju jezičke zagonetke, saznaju nešto više o neobičnim riječima i njihovom porijeklu, otkriju kako su nastali politički pojmovi "ljevica" i "desnica", ali i provjere koliko dobro poznaju riječi koje često pogrešno izgovaramo ili koristimo. Tu su i zanimljive priče o nazivima predmeta koji nose imena država i naroda, kao i stari, pomalo zaboravljeni nazivi životinja koji su nekada bili dio svakodnevnog govora.

Deseta sezona biće posebna i zbog još jednog važnog razloga – tokom nje publika će moći da pogleda jubilarnu 100. epizodu Mondo Jezikolovca, značajnu prekretnicu za projekat koji godinama uspješno spaja edukativni i zabavni sadržaj.

Prije prve epizode, koja će biti objavljena u nedjelju, imate priliku da zavirite iza kulisa snimanja:

Nova sezona Mondo Jezikolovca počinje u nedjelju, a ako je suditi po temama koje dolaze, pred gledaocima je još mnogo zanimljivih jezičkih otkrića.