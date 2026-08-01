Spektakl u Sanskom Mostu: Čak 20 ljudi stalo u Golf 2 u pokušaju obaranja Ginisovog rekorda (VIDEO)

Posjetioci Sana Retro Festivala 2026 sinoć su svjedočili nesvakidašnjem prizoru koji je izazvao oduševljenje i brojne aplauze.

Izvor: Screenshot/Oldtimer Klub 1912

U organizaciji Oldtimer Kluba 1912 izveden je zvanični pokušaj obaranja Ginisovog svjetskog rekorda u broju osoba koje mogu stati u legendarni Volkswagen Golf 2.

Uz mnogo smijeha, dobre organizacije i timskog duha, u popularnu "dvojku" uspjelo je stati čak 20 osoba, čime je uspješno realizovan rekordni pokušaj koji će biti upućen na zvaničnu verifikaciju "Guinness World Recordsu".

Kako bi pokušaj bio priznat, sve je sprovedeno prema strogim pravilima. Događaj je nadgledala tročlana komisija, prisutan je bio i službeni predstavnik policije, dok je cijeli proces bez prekida sniman dronom kako bi svaki detalj bio zabilježen i dostavljen kao dokaz u postupku verifikacije.

Posebnu pažnju privukli su učesnici u zvaničnim majicama festivala, koji su pokazali izuzetnu koordinaciju i timski duh tokom izazova koji je zahtijevao preciznost i strpljenje. Iz Oldtimer Kluba 1912 zahvalili su svim dobrovoljcima, kao i policiji i članovima komisije na profesionalnoj podršci i potvrdi regularnosti događaja.

Da li će ovaj nesvakidašnji poduhvat biti upisan u Ginisovu knjigu rekorda, biće poznato nakon što nadležni pregledaju kompletnu dokumentaciju. Bez obzira na konačnu odluku, pokušaj je već postao jedan od najupečatljivijih trenutaka ovogodišnjeg Sana Retro Festivala i još jednom pokazao da legendarni Golf 2 i danas okuplja zaljubljenike u automobile i ljubitelje neobičnih izazova.

(Mondo)