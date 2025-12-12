Mali rast, veliko srce: Upoznajte Pumukela - najnižeg konja na svijetu (VIDEO)

Mali konj, Pumukel, koji živi u Njemačkoj, zvanično je proglašen najnižim konjem na svijetu.

Izvor: Guinness World Records

Njegova visina do grebena iznosi svega 52,6 centimetra, što ga čini preko 4 cm nižim od prethodnog rekordera, Bombela iz Poljske (56,7 cm). Uprkos svojoj visini, Pumukel ima samopouzdanje životinje deset puta veće od sebe.

Nakon što je potvrdio rekord, Pumukel je dobio zvjezdani tretman, uključujući nedavno pojavljivanje u njemačkoj televizijskoj emisiji "Ginisovi svjetski rekordi – Velika emisija svjetskih rekorda", gdje je poslužio kao glamurozni asistent pri dodjeli sertifikata.

Kada nije u krugovima šou-biznisa, Pumukel nesebično pomaže na farmi svojoj vlasnici.

Ona je ovog neobičnog konja dovela kući u oktobru 2020. godine, nakon što joj je prijateljica, koja je tražila konje za terapiju, ispričala o njemu.

"Dovezla sam se, pogledala ga i bila sam zaista, potpuno šokirana. Nikada ranije nisam videla tako malog, sitnog konja", ispričala je ona.

Kada je stigao na farmu, Pumukel je imao samo pet mjeseci, bio je visok tek 47 cm i, kako kaže, nije imao ni 20 kg. Vlasnica je objasnila da konj nije uzgajan da bude tako mali, već je njegov izuzetan rast jednostavno "hirovitost prirode".

Omiljen među najmlađima

Iako je mali, Pumukel je dresiran kao terapijski konj. Redovno posjećuje staračke domove, hospise, škole i ustanove za osobe sa invaliditetom, navodi Ginisova knjiga rekorda.

Vlasnica opisuje Pumukela kao izuzetno simpatičnog karaktera: "On je nevjerovatno dobar sa decom, voli da ga češkaju i maze... Pumukel voli da bude u centru pažnje".

Kao nagradu za sav svoj trud u radu sa ljudima, mali kasač apsolutno uživa u maženju i omiljenim grickalicama – šargarepi i jabukama.