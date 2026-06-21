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Koja sam ja riječ? Testirajte znanje u novoj epizodi Mondo Jezikolovca (Video)

Koja sam ja riječ? Testirajte znanje u novoj epizodi Mondo Jezikolovca (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Deseta sezona Mondo Jezikolovca počinje zanimljivom jezičkom zagonetkom. Možete li pogoditi o kojoj riječi je riječ na osnovu pet tragova?

aleksandra savić.JPG Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nova sezona Mondo Jezikolovca počinje izazovom za sve ljubitelje jezika i dobre zabave.

U rubrici "Mondo zagonetka" gledaoci će ovog puta imati zadatak da pogode jednu riječ na osnovu pet tragova, koje je smislila naša Aleksandra Savić.

Da li ste dovoljno vješti da otkrijete odgovor prije ostalih?

Pomoć:

  • Ja sam biće.
  • Imam šest slova.
  • U meni se nalazi jedna građevina.
  • U meni se nalazi jedan uzvik.
  • Možeš me naći u vodi, ali ne želiš da me nađeš.

Mondo Jezikolovac i u desetoj sezoni nastavlja da kroz igru, zanimljivosti i jezičke nedoumice približava bogatstvo našeg jezika. Osim zagonetke, nova epizoda donosi i priču o neobičnoj riječi "egoteizam", objašnjenje zašto političke opcije nazivamo ljevicom i desnicom, ali i niz drugih jezičkih zanimljivosti.

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Mondo jezikolovac kako se kaže Aleksandra Savić

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