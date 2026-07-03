Zašto političke partije nazivamo "desnicom" i "ljevicom"? Novi MONDO Jezikolovac donosi odgovor! (Video)

Nova epizoda "Jezikolovca" objašnjava porijeklo naziva "desnica" i "ljevica" i otkriva kako je raspored sjedenja u francuskoj skupštini oblikovao savremeni politički rječnik.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zašto političke partije nazivamo "desnicom" i "ljevicom"? Odgovor na ovo pitanje krije zanimljivu istorijsku priču koja je ostavila trag u brojnim svjetskim jezicima, pa tako i u našem.

U novoj epizodi "Jezikolovca" naša Aleksandra Savić otkriva kako je nastala jedna od najpoznatijih političkih podjela i zašto se upravo ovi nazivi koriste za različite političke orijentacije.

Iako se izrazi "desnica" i "ljevica" u našem jeziku koriste još od 19. vijeka, njihova upotreba se posebno ustalila između dva svjetska rata, da bi sredinom 20. vijeka postala dio svakodnevnog političkog govora.

Korijen ove podjele vodi nas u Francusku, gdje su predstavnici različitih političkih uvjerenja u skupštinskoj dvorani sjedili na suprotnim stranama. Upravo taj raspored sjedenja postao je inspiracija za nazive koji su opstali do danas i koriste se širom svijeta.

Pogledajte novu epizodu "Jezikolovca" i otkrijte kako je jedan istorijski detalj oblikovao politički rječnik koji svakodnevno slušamo i koristimo.