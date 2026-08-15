Ulje u mjenjaču mijenjajte na ovoj kilometraži: Vozači ignorišu simptome, a kvarovi su preskupi

Ulje u mjenjaču se menja na 50.000 do 80.000 pređenih kilometara.

Izvor: Best Auto Photo/BoJack/Shutterstock

Bez obzira da li vozite automobil sa ručnim ili automatskim mjenjačem, ulje u mjenjaču bi trebalo da se menja bez obzira na preporuku proizvođača. Mnogi proizvođači navode da mnogi moderni automatski menjači imaju "lifetime" ulje, odnosno doživotan vijek trajanja dok vozilo radi, ali to nije najbolje za mjenjač zbog čega je ulje potrebno zamijeniti otprilike na 50.000 do 80.000 kilometara.

Ta cifra nije fiksna, može interval da bude i između 60.000 i 100.000 kilometara, zavisno od stila vožnje i pređene kilometraže na godišnjem nivou. Najbolje je, ako je automobil nov, da se ulje u mjenjaču prvi put zamijeni nakon 100.000 pređenih kilometara (ili malo iznad toga), a onda da se interval smanji i da se menja na 50.000 do 80.000 kilometara.

Na koliko se mijenja ulje u menjaču?

Kod automatskih mjenjača se menja i filter za ulje mjenjača, a preporuka je i mašinsko pranje zarad uklanjanja nečistoća. Što se tiče manuelnog, potrebno je zamijeniti ulje, pročistiti kućište i onda je najbolje prvih par desetina kilometara nakon zamjene ulja u mjenjaču da se vozi po gradu kako bi se što više menjale brzine, kako bi se "razradio" mjenjač sa novim uljem.

Simptomi mogućeg problema sa mjenjačem jesu čudni zvukovi ispod vas, odnosno iz predjela mjenjača, otežano mijenjanje brzina, curenje ulja iz mjenjača ili čudan miris poput mirisa paljevine. Ako bilo šta od toga primijetite ili ako ste tek kupili polovan automobil, a nemate servisnu dokumentaciju, najbolje je da se mjenjač odmah pregleda nakon kupovine u ovlašćenom servisu ili kod vašeg auto-mehaničara i da se reaguje po potrebi u zavisnosti od situacije.

Nažalost, mnogi vozači ne žele da izdvoje novac za zamjenu ulja u mjenjaču preventivno kako bi ih automobil bolje i duže složio. To naročito važi za vozače automobila sa automatskim mjenjačem jer ozbiljniji kvarovi na najnaprednijim mjenjačima poput DSG-a, ZF-a ili Aisina mogu da koštaju i po nekoliko stotina evra, pa čak i mnogo više ako se ne reaguje na vrijeme zbog čega je potrebno zamijeniti ulje u menjaču na 50.000 do 80.000 pređenih kilometara.