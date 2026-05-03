Mnogi ne znaju čemu služi "E" na menjaču - a štedi vam novac: Zaboravljena funkcija u automobilima ponovo u fokusu

Mnogi vozači primjećuju oznaku "E" na ručici mjenjača, ali ne znaju njenu pravu funkciju. Ova brzina, poznata kao "ekonomična", osmišljena je da smanji potrošnju goriva i rastereti motor, posebno tokom dužih vožnji.

Izvor: Aleksandr Finch/Shutterstock

Sa razvojem automobilske tehnologije, različita slova brzina koja se vide u vozilima sa manuelnim mjenjačem postala su predmet radoznalosti, dok je posebno razjašnjeno šta znači oznaka "E" koja se nalazi na ručici mjenjača starijih modela vozila.

Porast troškova energije širom svijeta i uzlazni trend cijena goriva usmjerili su vozače ka metodama koje omogućavaju uštedu goriva.

U tom procesu, kako piše turski sajt sozcu.com.tr, utvrđeno je da slovo "E", koje se nalazi na ručicama manuelnog mjenjača i čiju funkciju mnogi vozači ne poznaju u potpunosti, optimizuje potrošnju goriva tako što održava broj obrtaja motora automobila na niskom nivou.

Ova oprema, koja u osnovi radi po logici pete brzine, ima za cilj da obezbijedi efikasnije performanse vožnje smanjujući opterećenje motora tokom dugih putovanja. Kolebanja cijena sirove nafte na međunarodnim tržištima i rast deviznih kurseva donijeli su očekivanja novih poskupljenja na tržištu goriva.

"Kako se povećava pritisak troškova goriva na kućne budžete, opcija brzine 'Ekonomija' (E) u automobilima ponovo je dobila na značaju", piše sozcu.com.tr.

Ovaj režim podstiče vozače da prebace brzinu na viši stepen u najranijem mogućem trenutku, sprečava rad motora na nepotrebno visokim obrtajima i direktno doprinosi ekonomičnosti goriva.

Kako funkcioniše brzina "E" koja smanjuje potrošnju goriva

Podešavanje ekonomije čini prenos snage vozila mekšim i sprečava nagla ubrzanja. U strukturi manuelnog mjenjača, ova opcija dolazi poslije četvrte brzine i omogućava da vozilo pri brzinama na autoputu ostane na najnižem nivou potrošnje goriva.

Stručnjaci su naveli da režim "E" ne samo da obezbjeđuje uštedu goriva, već i sprečava prekomjerno zagrijavanje motora i rano habanje dijelova.

Značenje slova u tehnologiji mjenjača

Sa razvojem tehnologije, oznake na ručicama menjača takođe su postale raznovrsnije. Pored slova "E", "G" i "B", koja se rijetko viđaju u manuelnim mjenjačima, u automatskim mjenjačima su postali uobičajeni režim "S" (Sport), usmjeren na performanse, kao i simboli +/- koji omogućavaju manuelnu intervenciju.

Od perioda pre Drugog svetskog rata do danas, sistemi menjača su prešli put od podnog menjača do ručice na volanu, a zatim do modernih mjenjača sa 6 i 7 brzina.

U savremenim modelima, indikatori promene brzina prenose vozaču trenutne informacije kako bi se maksimalno povećala efikasnost goriva.