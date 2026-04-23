Na koliko se mijenja kočiono ulje: Najvažniji sistem na autu, nikako ne ignorišite ove simptome u vožnji

Kočiono ulje se uglavnom mijenja na dvije godine, bez obzira na pređenu kilometražu u tom vremenskom periodu.

Kočiono ulje (tečnost) je ključno za održavanje optimalnog sistema kočenja i pravilnog rada kočnica i zbog toga se mora redovno mijenjati. Ovo je, iz ugla bezbjednosti, najvažniji sistem na vozilu i važno je ne preskakati vremenski interval zamjene, a to je dvije godine.

Nije važna pređena kilometraža u tom vremenskom periodu, tečnost se svakako mijenja uglavnom na dvije godine. Neki proizvođači preporučuju i veći interval zamjene - četiri godine ili oko 50.000 do 70.000 pređenih kilometara.

Na koliko se mijenja kočiona tečnost?

Kočiono ulje (tečnost) se, kao što smo naveli, mijenja uglavnom na dvije godine. Neki proizvođači preporučuju i period od tri do četiri godine, ali to dosta zavisi od vašeg stila vožnje i kočenja.

Ako vozite u ekstremnim vremenskim uslovima poput snijega i leda (tokom cijele zime ili u takvom dijelu svijeta gdje je često vrlo hladno sa konstantnim temperaturama ispod nule) ili kočite "oštro" (naglo nakon velikog ubrzanja), same kočnice se brže troše. Osjetićete "propadanje pedale" kočnice, slabije kočenje uz povećanu putanju zaustavljanja, pregrijavanje kočnica i zanošenje vozila prilikom kočenja.

Kočiono ulje (tečnost)

Zašto se mijenja kočiono ulje?

Kočiono ulje (tečnost) je pravljeno na osnovi glikola (alkohola) i veoma je higroskopna, odnosno lako apsorbuje vlagu iz vazduha. Time se narušavaju njena svojstva.

Kada se naglo koči, ulje se zagrijava do vrlo visokih temperatura, često preko 200 stepeni Celzisuja. Kada se vlaga pojavi, snižava se tačka ključanja i dolazi do pregrevanja kočnica i delimičnog propadanja pedala.

Najgori scenario je otkazivanje kočnica. Voda takođe loše utiče na kočiono ulje koje ima oznake DOT 3, 4, 5 i 5.1, a one se razlikuju u visini tačke ključanja.