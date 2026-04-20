Zbogom starom pravilu? Francuzi izračunali novu brzinu za minimalnu potrošnju goriva

Zbogom starom pravilu? Francuzi izračunali novu brzinu za minimalnu potrošnju goriva

Autor D.V.
0

Iako se dugo smatralo da je 90 km/h idealno za uštedu goriva, nova istraživanja pokazuju da se najmanja potrošnja kod automobila zapravo postiže pri umjerenoj brzini od oko 70 km/h.

Minimalna potrošnja goriva Izvor: MONDO/Uroš Arsić/dr.D/Shutterstock

Dugo se smatralo da je oko 90 km/h idealna brzina za najmanju potrošnju goriva, ali novija istraživanja pokazuju drugačiju sliku. Potrošnja ne zavisi samo od brzine, već i od efikasnosti rada motora, prenosa i vremena provedenog u vožnji.

Pri veoma niskim brzinama (10-40 km/h), potrošnja je relativno visoka jer motor radi duže i često u nepovoljnim obrtajima. Kako brzina raste, efikasnost se poboljšava, a potrošnja opada, sve do optimalne tačke.

Prema studiji francuskog istraživačkog centra Cerema, minimalna potrošnja postiže se pri brzini od oko 70 km/h. Tada motor radi u optimalnom režimu, a otpor vazduha još nije dominantan faktor.

Već od oko 80 km/h, otpor vazduha počinje značajno da utiče na potrošnju, i to ne linearno, već eksponencijalno.To znači da povećanje brzine donosi nesrazmjerno veće troškove goriva, piše Revija HAK.

Kod električnih vozila ovaj efekat je još izraženiji, jer veće brzine direktno smanjuju domet. Razlika između 110 i 130 km/h može značiti i više od 25% veće potrošnje energije.Zaključak je jasan: ni prespora ni prebrza vožnja nisu ekonomične.

Najbolji balans postiže se pri umjerenim brzinama oko 70 km/h, gdje su potrošnja, vrijeme putovanja i opterećenje motora optimalno usklađeni.

gorivo potrošnja automobili savjeti brzina

