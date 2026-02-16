Šta se dešava ako sipate pogrešno gorivo u rezervoar? Nema mjesta panici, evo šta uraditi

Sipanje pogrešnog goriva ne mora biti katastrofa ako se reaguje na vrijeme. Najvažnije je ne paliti motor, jer brza reakcija može spriječiti skupe kvarove i popravke.

Točenje pogrešnog goriva jedna je od vozačkih noćnih mora, ali šteta često može biti minimalna ako se reaguje na vrijeme.

Najvažnije pravilo je jednostavno: ne pokretati motor. Ako motor ostane ugašen, pogrešno gorivo ostaje u rezervoaru i može se relativno jeftino ispumpati.

Najopasnija situacija je sipanje benzina u dizelaša.

Dizel u sistemu služi i kao mazivo, dok benzin uklanja taj zaštitni sloj i može dovesti do ozbiljnog oštećenja pumpe i brizgaljki. Ako se motor pokrene, metalni dijelovi počinju da se habaju, a popravka može koštati i više od 5.000 evra, piše Večernji.

Obrnuta greška, sipanje dizela u benzinski motor, obično je manje štetna. Motor će raditi loše ili se uopšte neće pokrenuti, ali trajna oštećenja su ređa.

Ako shvatite grešku dok ste još na pumpi ,ostavite motor ugašen, obavijestite osoblje i pozovite pomoć kako bi vozilo bilo odvučeno i gorivo ispumpano. U tom slučaju trošak intervencije obično iznosi 100 do 250 evra.

Ako je motor već pokrenut, potrebno je čišćenje kompletnog sistema goriva, što cijenu može povećati na 800 do 2.000 evra, a u težim slučajevima i mnogo više.

Ukoliko tokom vožnje primjetite gubitak snage, dim iz auspuha ili nepravilan rad motora, odmah se zaustavite, ugasite vozilo i ne pokušavajte ponovno pokretanje.

Brza reakcija najčešće pravi razliku između manjeg troška i ozbiljnog kvara.

