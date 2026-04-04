Ne punite rezervoar do vrha: 10 savjeta kako da smanjite potrošnju goriva

Otkrijte 10 praktičnih savjeta kako da smanjite potrošnju goriva i uštedite novac, a istovremeno produžite vijek trajanja vašeg automobila.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pametnim navikama za volanom i redovnim održavanjem vozila možete značajno smanjiti troškove goriva i produžiti životni vijek automobila. Na potrošnju utiče sve – od pritiska u gumama, preko stila vožnje, do težine samog vozila. Evo 10 praktičnih savjeta koji će vam pomoći da vozite jednako često, ali da trošite manje.

1. Redovno provjeravajte pritisak u gumama

Gume sa preniskim pritiskom stvaraju veći otpor kotrljanja, što povećava potrošnju. Ako održavate propisan pritisak, možete uštediti i do 5% goriva.

2. Mijenjajte potrošne dijelove na vrijeme

Začepljeni filteri, prljave svjećice ili staro ulje mogu povećati potrošnju. Redovnim servisiranjem možete smanjiti potrošnju i do 4%.

3. Ne držite motor u praznom hodu

Motor troši gorivo čak i kada automobil stoji. Ako čekate duže od minut, ugasite motor – posebno na semaforu ili u gužvi.

4. Koristite grijanje i klimu umjereno

Grijanje i klima mogu povećati potrošnju do 3%. Na kraćim relacijama ih izbjegavajte, a na dužim držite umjeren intenzitet.

Uključena klima može skupo da vas košta

Izvor: printscreen/TikTok

5. Birajte kvalitetne gume

Iako skuplje, kvalitetne gume su dugoročno isplative. Loše gume otežavaju kretanje i samim tim povećavaju potrošnju goriva.

6. Skinite krovni nosač kada ga ne koristite

Nosač na krovu stvara dodatni otpor vazduha i povećava potrošnju i do 5%. Isto važi i za vožnju s otvorenim prozorima pri brzinama većim od 50 km/h.

7. Ne punite rezervoar do vrha

Svaki dodatni kilogram povećava potrošnju. Na svakih 50 kg težine, potrošnja se uvećava za 1–2%. Zato ne punite rezervoar do vrha i izbacite nepotrebne stvari iz prtljažnika.

8. Obratite pažnju na obrtaje motora

Za dizel motore optimalni obrtaji su oko 2000, a za benzinske oko 2500. Idealna brzina za uštedu je od 75 do 90 km/h, uz vožnju u višoj brzini.

9. Izbjegavajte nagla ubrzanja i kočenja

Mirna vožnja bez čestih ubrzanja štedi i do 20% goriva. Prije kočenja pustite gas i vozite predvidivo.

10. Koristite tempomat pametno

Tempomat održava konstantnu brzinu i pomaže pri uštedi, ali ga koristite samo na ravnom putu ili nizbrdici. Na uzbrdici, tempomat može povećati potrošnju.

(Kurir.rs)