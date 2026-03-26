U narednim danima novo poskupljenje goriva u Republici Srpskoj

Nova promjena cijena na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj može se očekivati u narednim danima, rekao je Srni Milovan Bajić iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Bajić je ponovio da nestašice goriva nema u Republici Srpkoj, ali da nema ni rezervi, a da su cijene raznolike, i to dizela od 3,40 do 3,60 KM i benzina od 2.60 do 2.82 ili 2.90 KM za kojim je potražnja nešto manja.

"Mi se oslanjamo na neke sedmodnevne i desetodnevne rezerve koje se sastoje od zaliha na benzinskim stanicama i nešto kod veletrgovaca što je u našem slučaju 'Optima'. Nikad se ne zna koliko će nam robe dobavljači dati", pojasnio je Bajić.

Bajić kaže da se cijene nafte i naftnih derivata odražavaju na privredu i ekonomiju i to kako on kaže mnogo više nego što na prvi pogled izgleda.

Ukazao je da je Evropa sada u velikom problemu kada je riječ o snabdijevanju naftom, pomenuvši tankere zarobljene Ormunskom moreuzu.

Bajić je naveo da skok cijene sirove naftre ne povlači automatski i skok naftnih derivata, ali za koji dan bi moglo doći do promjene. On je dodao da dugoročnog rješenja nema dok ne prestanu sukobi, a i kada stanu neće se sve moći rješiti preko noći.

Ocijenio je i da će, ako se ovakva situacija duže zadrži, ljudi biti prinuđeni da budu racionalniji.

"Neko ko se bavi ovim poslom trebalo bi da motiviše ljude da što više kupuju gorivo, ali sada situacija nije takva. Treba biti razuman. Ne mora to biti pješke, ali može se biti racionalniji", smatra Bajić.

Barel sirove nafte "brent" je prethodnih dana padao ispod 100 dolara, ali je danas ponovo u naglom rastu te trenutno iznosi preko 107 dolara.