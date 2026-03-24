Ušteda koja pokriva samo parking: Evo koliko zaista vrijedi obećanih 20 odsto povrata akciza za građane

Od povrata dijela akciza, koji najavljuju vlasti u Republici Srpskoj, vozači će uštedjeti tri do pet KM, što nije dovoljno ni za gorivo koje će im trebati da se dovezu do Poreske uprave i da plate parking.

Podsjetimo, premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je juče, u ponedjeljak, 23. marta, da će Vlada Republike Srpske donijeti na prvoj narednoj sjednici odluke o vraćanju dijela akciza na gorivo i to 10 odsto za privredu, a 20 odsto za građane.

"Prema Zakonu o akcizama u BiH trenutno se plaća sljedeća akciza po litri i to za dizel-gorivo i ostala plinska ulja 0,30 KM, za motorni benzin - bezolovni 0,35 KM, a za motorni benzin 0,40 KM", rečeno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, pišu "Nezavisne novine".

Dakle, vozači koji koriste vozila na dizel ostvariće uštedu od šest feninga po litru (20 odsto od 0,30 KM). Ako taj vozač mjesečno toči, primjera radi, 50 litara dizela, njegova ušteda će iznositi tri KM, tako da za taj iznos neće moći kupiti ni litar goriva po aktuelnim cijenama.

Ako je riječ o benzincu, njegova potrošnja je nešto veća. Uzmimo da potroši 60 litara mjesečno. Na svakom litru će imati osam feninga povrata od akciza pa će njegova ušteda iznositi nešto manje od pet KM. Imaće "sasvim dovoljno" da plati parking i doveze se do Poreske uprave, pod uslovom da živi na gradskom području.

Minić, međutim, očigledno ne smatra tako. On je juče na konferenciji za novinare u Banjaluci istakao da će to biti direktna pomoć koja na mjesečnom nivou nominalno iznosi ukupno oko pet miliona KM.

Minić je rekao da će u petak, 27. marta, biti održana sjednica Vlade radi prijedloga realizacije odgovarajućih odluka ukoliko se nastavi divljanje cijena nafte i naftnih derivata.

"U svakom slučaju, nastojaćemo da institucionalno zaštitimo građane i privredu Srpske od divljanja cijena goriva", rekao je Minić.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prethodno je juče najavio mogućnost uvođenja novog modela podrške građanima i privredi, prema kojem će svi moći da prijave fiskalne račune za kupovinu goriva na kraju mjeseca, nakon čega će im biti vraćen dio iznosa koji se odnosi na akcize.