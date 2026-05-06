Darko Mladić: "Otac je svjestan da mu je danas slava, ali nije mogao da izgovori pet riječi"

Ratko Mladić danas u još lošijem stanju nego što je bio juče, rekao je njegov sin Darko Mladić, koji ga je posjetio u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Darko Mladić je naveo da im je danas porodična slava - Đurđevdan i da je sa starijim sinom Stefanom tim povodom posjetio oca.

"Otac je svjestan da mu je danas slava i razumio je to. Ali, danas nije mogao da izgovori pet riječi", dodao je Darko Mladić.

On je naveo da je i danas razgovarao sa pritvorskim ljekarima, ali da nema nikakvih pomaka u pisanju izvještaja nezavisnih ljekara, koje je angažovao haški Mehanizam zbog zahtjeva odbrane i porodice da Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju.

"Suštinski tu nema ništa novo. Razgovarao sam sa doktorkom iz pritvora danas i nikakvu informaciju nisam dobio. Oni očekuju da nezavisni ljekari brže urade te izvještaje, ali nema nikakvih garancija za to", rekao je Darko Mladić, koji se večeras vraća iz Haga u Beograd.

Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.