Oglasio se sin Ratka Mladića o puštanju bivšeg generala na liječenje u Srbiju: "Bojim se da ne bude kasno"

Zdravstveno stanje Ratka Mladića je i dalje loše. Njegov sin Darko strahuje da Hag namjerno oteže sa odlukom o puštanju na liječenje u Srbiju, koja se sada očekuje krajem sljedeće nedelje.

Izvor: JERRY LAMPEN / AFP / Profimedia

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, rekao je danas njegov sin Darko Mladić i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na liječenje u Srbiju namjerno.

On je naveo da se sa ocem čuo posljednji put u četvrtak i da je sve bilo isto kao ranije, kao i da je u petak razgovarao sa doktorom iz UN, stanje je isto, odnosno loše.

"Naši ljekari su sugerisali dodatne terapije, magnetnu rezonancu i druge metode i očekujemo naredne sedmice da se to realizuje", rekao je Mladić u Jutarnjem programu RTRS-a.

Kazao je da se još čeka odgovor iz Haga o puštanju generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.

"Sad smo tu gdje smo. Vještaci su dobili produženje roka pa je produžen i rok za oduku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sljedeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno", rekao je Darko Mladić.

Kako je istakao, Ratko Mladić već trpi posljedice moždanog udara.

"Bojim se da će posljedice biti trajne i još veće. Dobio sam uvjeravanje tamošnjih lekara da je pod terapijom ali vidjećemo", rekao je Mladić.

On je dodao da se svi slažu da je na kraju života i da samo pokušavaju, ako postoji mogućnost za to, da mu još malo produže život, da poslednje dane bude sa porodicom.

Vlada Republike Srpske je nakon telefonske sjednice uputila Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatnog liječenja medicinske i palijativne njege.

"Podrška Srpske znači jer se time pridružuje zahtjevu Vlade Srbije. Važno je to, jer su optužbe u Hagu bile porodične i privatne. Ovaj zahtjev Vlade Srpske ima težinu i podrška je našem zahtevu i nadam se da će dovesti do željenog rezultata", istakao je Mladić.

On je rekao da će pokušati da ga ohrabre kada odu ponovo da ga posjete, jer Mladić tamo nema s kim da razgovara na maternjem jeziku, a zbog moždanog udara je to važno.

"U slučaju da ga puste prebacujemo ga u medicinsku ustanovu u Srbiju, u suprotnom imamo neki set mjera ali ne bih volio da dođe do toga", naveo je Mladić.

(Kurir/MONDO)