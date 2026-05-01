Vlada Republike Srpske uputila Hagu humanitarni apel za Ratka Mladića

Vlada Republike Srpske je na telefonskoj sjednici održanoj 1. maja 2026. godine razmatrala informaciju o zdravstvenom stanju Ratko Mladić, te odlučila da uputi humanitarni apel nadležnim međunarodnim institucijama.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno, Vlada je prihvatila izvještaj Ministarstva pravde Republike Srpske i, pozivajući se na humanitarne razloge i princip zaštite ljudskog dostojanstva, odlučila da se obrati Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove.

Apel je upućen predsjednici ovog mehanizma, Grasijeli Gati Santani, sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja Mladića na slobodu radi obezbjeđivanja adekvatne medicinske njege, liječenja ili palijativne skrbi, u skladu sa važećim pravilima i nadležnostima.

Iz Vlade Republike Srpske su istakli da su spremni obezbijediti sve potrebne garancije i uslove za liječenje na teritoriji Republike Srpske, te da će postupiti u skladu sa odlukama i nalozima međunarodnih institucija.

Nakon sjednice, humanitarni apel je i zvanično upućen predsjednici Mehanizma.

