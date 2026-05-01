logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada Republike Srpske uputila Hagu humanitarni apel za Ratka Mladića

Vlada Republike Srpske uputila Hagu humanitarni apel za Ratka Mladića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Vlada Republike Srpske je na telefonskoj sjednici održanoj 1. maja 2026. godine razmatrala informaciju o zdravstvenom stanju Ratko Mladić, te odlučila da uputi humanitarni apel nadležnim međunarodnim institucijama.

6.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno, Vlada je prihvatila izvještaj Ministarstva pravde Republike Srpske i, pozivajući se na humanitarne razloge i princip zaštite ljudskog dostojanstva, odlučila da se obrati Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove.

Apel je upućen predsjednici ovog mehanizma, Grasijeli Gati Santani, sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja Mladića na slobodu radi obezbjeđivanja adekvatne medicinske njege, liječenja ili palijativne skrbi, u skladu sa važećim pravilima i nadležnostima.

Iz Vlade Republike Srpske su istakli da su spremni obezbijediti sve potrebne garancije i uslove za liječenje na teritoriji Republike Srpske, te da će postupiti u skladu sa odlukama i nalozima međunarodnih institucija.

Nakon sjednice, humanitarni apel je i zvanično upućen predsjednici Mehanizma.

(Mondo)

Tagovi

Vlada RS Ratko Mladić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ