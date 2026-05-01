Primljen hitan zahtjev u Hagu za puštanje Ratka Mladića: Čeka se odluka, evo šta piše u dokumentu

Mehanizam za međunarodne krivične sudove saopštio je danas da je odbrana Ratka Mladića podnijela hitan zahtjev za njegovo privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je danas da mu je odbrana generala Ratka Mladića dostavila hitan zahtjev za njegovo privremeno ili prevremeno puštanje na slobodu na osnovu humanitarnih razloga.

U današnjem saopštenju se navodi da je zahtjev u četvrtak podnijela odbrana Mladića na čelu sa advokatima Draganom Ivetićem i Brankom Lukićem, na osnovu najnovijih medicinskih informacija koje potvrđuju da je Mladić u stanju uznapredovalog i nepovratnog medicinskog slabljenja koje je rezultat medicinskog incidenta i da se njegovom životu bliži kraj.

U zahtjevu se, između ostalog, ističe da medicinski dokazi u cjelini ustanovljuju da je Mladić u završnoj fazi progresivnog i nepovratnog slabljenja i da se njegovom životu bliži kraj usljed medicinskog incidenta prije nekoliko nedjelja, što potvrđuje i ljekarski izvještaj medicinskog predstavnika UN i dva nezavisna ljekara, te da dalje zadržavanje Mladića pod takvim okolnostima nema više legitimnu penološku srvrhu.

"Time se prije rizikuje nehumani i degradirajući tretman, nasuprot principima artikulisanim sudskom praksom Tribunala. Pogotovo u njegovom trenutnom lošem i jedva komunikativnom stanju, dalji boravak u zatvoru bi značio okrutnu i nehumanu kaznu. Neosporno je da se liječenje u terminalnoj fazi i palijativna nega radi poboljšanja kvaliteta života mogu sprovesti samo izvan zatvora, među porodicom i njegovateljima u bolnici/ustanovi gdje se govori jezikom koji govori Ratko Mladić", navodi se u zahtevu.

Naglašava se da Mladić iziskuje kontinuirano praćenje dijagnostike koje ne može da dobije u zatvorskoj bolnici, a koje bi mogao da dobije u Srbiji.

Napominje se da Mladić nije u riziku od pogoršanja stanja tokom avionskog leta.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je juče da već danima nema informacija o zdravstvenom stanju njegovog oca koji je u haškoj pritvorskoj bolnici i da planira već sljedeće sedmice da ode u Hag kako bi ga posjetio.

Sa ocem se, podsjeća, čuo 27. aprila i trenutno nema nikakvih novih informacija o njegovom zdravlju niti o eventualnom puštanju na lečenje u Srbiji.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do 1. maja sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti lečenja.

RATKO MLADIĆ U TEŠKOM STANJU! Oglasio se njegov sin za Kurir TV
