Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić potvrdio je da je upućen hitan zahtjev Mehanizmu u Hagu za puštanje na liječenje u Srbiji, dok ljekari, kako tvrdi, smatraju da je general na samrti.

Izvor: MARTIN MEISSNER POOL/EPA

Darko Mladić izjavio je da je zdravstveno stanje generala Ratka Mladića izuzetno teško, da je Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu upućen zahtjev za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji, kao i da porodica strahuje od odugovlačenja odluke dok ljekari upozoravaju na ozbiljnost situacije.

Vidi opis "Na samrti je": Sin Ratka Mladića uputio Hagu zahtjev za hitno puštanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/Youtube/ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zdravstveno stanje Ratka Mladića naglo se pogoršalo, a porodica upozorava da je situacija izuzetno ozbiljna i da vrijeme ističe. Njegov sin Darko Mladić izjavio je da postoji bojazan da bez hitne reakcije ljekara i nadležnih institucija Mladić neće moći da izdrži, zbog čega je već upućen zahtjev za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji.

"Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića jeveoma loše i ako se nešto brzo ne preduzme, nisam siguran da će moći da izdrži", izjavio je sin.

Prema njegovim riječima, Mehanizmu za krivične sudove u Hagu zvanično je upućen zahtjev za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji.

"Nemamo mogućnosti da saznamo nešto novo, bojim se samo da ne odugovlače sa odlukom", naveo je Mladić.

On se nada se da će odgovor stići što prije, jer je njegov otac, kako je istakao, na samrti, o čemu su saglasni svi ljekari.

Ratko Mladić pretrpio je više moždanih udara i boluje od ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja. Ima povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operacije na srcu i nozi.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 2024. godine nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je zbog teškog zdravstvenog stanja pod palijativnom negom.

Mladić je uhapšen 2011. godine, a u novembru 2017. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio na doživotnu kaznu zatvora.

(RTRS/Mondo)