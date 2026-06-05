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Napadnut Dritan Abazović: Biznismen krenuo na bivšeg premijera Crne Gore u sudnici, intervenisala policija

Napadnut Dritan Abazović: Biznismen krenuo na bivšeg premijera Crne Gore u sudnici, intervenisala policija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.me
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Napadnut Dritan Abazović u sudnici Suda u Podgorici.

Ranko Ubović napao Dritana Abazovića u sudu u podgorici Izvor: MONDO/Danilo Jauković

U sudnici Suda za prekršaje u Podgorici u Crnoj Gori je napadnut Dritan Abazović, bivši premijer Crne Gore, javljaju crnogorske "Vijesti". Njega je napao biznismen Ranko Ubović.

Prema informacijama pomenutog crnogorskog lista, policajci su spriječili tuču i veći incident. Ubović je navodno glavom krenuo da udari Abazovića koji ga je odgurnuo.

Nakon toga nastao je opšti metež u sudnici. Zbog incidenta je ročište i prekinuto.

Abazović je Centru bezbjednosti u Podgorici prijavio incident. 

Crnogorska policija oglasila se saopštenjem o napadu.

Biznismen Ranko Ubović Dritanu se unio u lice u hodniku prostorija Suda za prekršaje u Podgorici u Crnoj Gori, a policija je spriječila veći incident.

"Danas oko 15.30 časova je u hodniku prostorija Suda za prekršaje u Podgorici došlo do bliskog kontakta između biznismena R.U. i političara D.A. kada su ova dva lica prišla jedan drugom. Dok su ova dva lica, naime, čekala zakazano ročište u hodniku Suda, došlo je do bliskog kontakta između njih, bez razmjene udaraca, koji je inicirao R.U.

Policijski službenik, koji je angažovan na poslovima obezbeđenja Suda, je izdao upozorenje R.U. da prestane sa takvim ponašanjem, po kojem upozorenju je R.U. postupio i konflikt između njih dvojice se nije nastavio niti produbio. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, policija će o ishodu postupka javnost blagovremeno obavestiti", navodi se u saopštenju Uprave policije, a prenosi "RTCG".

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Dritan Abazović napad Crna Gora

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