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Drama u Međunarodnoj svemirskoj stanici: NASA hitno naredila astronautima da se spreme za evakuaciju

Drama u Međunarodnoj svemirskoj stanici: NASA hitno naredila astronautima da se spreme za evakuaciju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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NASA naredila astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici da se pripreme za moguću evakuaciju.

NASA naredila astronautima na ISS da se spreme za evakuaciju Izvor: Artsiom P/Shutterstock

NASA je izdala naređenje astronautima koji se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) da se pripreme za moguću evakuaciju, piše britanski "Gardijan". Naređeno im jeda se povuku u svoje letjelice i da se spreme za moguću evakuaciju zbog curenja vazduha.

Ruska posada sada ubrzano radi na rješavanju problema. Oni pokušavaju da poprave sve veće curenje vazduha u svom dijelu orbitalne laboratorije.

Na misiji "Crew 12" nalaze se četiri astronauta iz NASA - dva američka astronauta, jedan francuski i jedan ruski kosmonaut. Dobili su danas u 9.04 časova po istočnom vremenu (15 časova po srpskom vremenu) da uđu u svoje letjelice i da se spreme za moguću evakuaciju.

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NASA ILLUMA-T sistem
Izvor: NASA
Izvor: NASA

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